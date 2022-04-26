Водителям напомнили еще об одном штрафе

Старые покрышки нельзя просто выбрасывать на помойку. За это грозит штраф до двух тысяч рублей.

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Весна — время смены зимней резины на летнюю, а для кого-то это еще и покупка нового комплекта взамен изношенного. При этом старую «обувку» необходимо соответствующим образом утилизировать. В Кодексе об административных правонарушениях установлен штраф за неправильную утилизацию покрышек, напомнил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. Для физлиц он составляет от одной до двух тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; для индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.; для юридических лиц — от 100 тыс. до 250 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Дело в том, что по ГОСТ 12.1.007–76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности», шины относятся к веществам четвертого класса опасности, то есть от их неправильной переработки может пострадать экология.

Отслужившие свой срок покрышки можно сдать в шиномонтажной мастерской, оставить в специальном контейнере на площадках по сбору мусора или отвезти в ближайший пункт сбора изношенных покрышек. Его можно найти на карте map.etu-rf.ru.

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В пунктах сбора на утилизацию принимают шины без дисков, кроме шин для сельскохозяйственной техники, спецтехники, погрузчиков, детских колясок. Шины от велосипедов также можно там сдать.

Если подойти к этому делу ответственно, старые шины не навредят экологии, а будут переработаны соответствующим образом, и позже их используют при создании спортивных площадок или дорожных покрытий.

Фото: Depositphotos