Летние шины: 4 новинки, к которым стоит присмотреться

Нужен спортивный держак? А может быть, износостойкость, чтобы служили годы и годы? Есть варианты!

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Рынок шин, как и многие другие аспекты автомобильной жизни, переживает сложный период. Многое меняется — останавливаются заводы, замораживаются продажи. Однако новинки продолжают появляться, и это здорово. Рассказываем, на что можно обратить внимание этой весной — в нижеследующем тексте интересные варианты могут найтись и для обладателей премиальных машин, и для владельцев автомобилей массового сегмента.

Continental SportContact 7

В компании считают, что шина совмещает в себе то, что ранее казалось несовместимым. С одной стороны, это высокие сцепные свойства, достойные применения на спорткарах, а с другой — невысокое (по спортивным меркам) сопротивление качению, увеличенный на 17% ресурс и повышенная грузоподъемность. Размерный ряд довольно широк — от 235/45 R18 до 275/40 ZR22 дюймов.

Michelin Pilot Sport 5

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Еще одна новинка, принимающая эстафету шин со спортивным характером. Однако от Conti SportContact 7 есть серьезное отличие: стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. На презентации эти покрышки в новом и изношенном состоянии сравнивались с конкурентами в таком же состоянии, и перевес оказался на стороне Michelin. Модель предлагается в 36 размерах, от 205/40 ZR17 до 255/35 ZR21.

Michelin Pilot Sport EV

Дополнение к вышеупомянутой линейке — шины Pilot Sport EV для электромобилей. Они созданы с применением опыта, полученного в гонках Formula E. У них низкое сопротивление качению и отменное сцепление из-за комбинации разных резиновых смесей протектора. Есть и «тихая» версия с пенополиуретановой вставкой. Такими шинами комплектуются на конвейере электромобили Tesla, Mercedes-Benz и Hyundai. А у нас они доступны в 17 размерах от 255/45 R19 до 275/35 R22.

Michelin Primacy 4+

Новая модификация популярной на нашем рынке «четверки», доступной уже более чем в 30 размерах. Новая вариация, сообщают представители бренда, обещает безопасность и комфорт рядовым автомобилям, носящим покрышки в размерах от 195/55R16 до 235/50R19.

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«За рулем» можно смотреть в YouTube.

Фото: Continental