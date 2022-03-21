Самые недооцененные летние шины 2022

При своих характеристиках они могли бы стоить гораздо больше. Так считают эксперты «За рулем», которые в условиях полигона сравнили 12 комплектов летних покрышек от разных производителей.

Материалы по теме Эксперт рассказал про скорое будущее рынка шин

Во время большого теста летних шин размерности 205/55 R16 эксперты «За рулем» не только выяснили все их особенности, сильные и слабые места, но и определили, какие шины могли бы стоить дороже.

Таковыми оказалось большинство из испытанных шин — недооцененная резина есть во всех ценовых группах, от бюджетной категории до премиальной. Назовем по одной в каждой из них.

Но сначала перечислим шины, которые попали на тест наших экспертов. Это (по алфавиту):

Bridgestone Turanza T005

Continental PremiumContact 6

Cordiant Comfort 2

Hankook Ventus Prime³ K125

Kumho Ecsta HS51

Nexen Nblue HD Plus

Nokian Hakka Blue 3

Nordman SZ2

Pirelli Cinturato P7 C2

Tigar High Performance

Viatti Strada 2 V-134

Yokohama BluEarth — GT AE 51

Viatti Strada 2 V —134

Среди бюджетных шин самыми недооцененными оказались российские Viatti Strada 2 V—134, которые могли бы стоить на 15% дороже (на момент выхода материала они стоили, в среднем, 4100 рублей за одну шину или 16 400 рублей за комплект).

Viatti Strada 2 V-134

Эти шины дают автомобилю приличную управляемость на сухом покрытии. Вместе с этим машина получает хорошую курсовую устойчивость и обретает плавный ход. Но тормозят они на сухом асфальте не так хорошо, как хотелось бы. Кроме того, у данных шин высокое сопротивление качению и шумят они громче других. Поэтому в общем зачете шины Viatti заняли 10-е место.

Kumho Ecsta HS 51

В среднем ценовом сегменте самой недооцененными оказались шины Kumho Ecsta HS51, которые, как и модель Viatti, могли бы стоить на 15% больше — не 4900 рублей за штуку, а около 5500 рублей.

Kumho Ecsta HS51

У них прекрасное поперечное сцепление на мокром покрытии. Также нужно отметить высокое сопротивление аквапланированию. Но при этом именно на мокром и холодном покрытии у них не лучшие тормозные свойства. И это 6-е место в общем зачете.

Nokian Hakka Blue 3

Из премиум-марок самыми недооцененными шинами стали Nokian Hakka Blue 3. При своих характеристиках они могли бы стоить на 11% дороже — не 6090 рублей, а более 6600 за штуку.

Nokian Hakka Blue 3

У этих шин лучшие тормозные характеристики на мокром покрытии. И не важно, какая температура на улице. Также они улучшают управляемость автомобиля и его курсовую устойчивость. Но при этом сопротивление поперечному аквапланированию — не их конек, как и сопротивление качению. Примечательно, что в шинном тесте «За рулем» победили именно эти покрышки, заняв 1-е место в общем зачете.

Подробно о выводах экспертов и сводную таблицу протестированных шин читайте по этой ссылке.

Фото: «За рулем»