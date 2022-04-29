ДТП из-за асфальтовой крошки: суд вступился за пострадавшего

Водитель утверждал, что авария произошла из-за того, что при ремонте дороги отсутствовали предупреждающие знаки, и он не мог предвидеть дорожную крошку.

Материалы по теме Суд встал на сторону покупательницы бракованного кроссовера

Водитель Ford Fusion из Ижевска, не справившись с управлением, съехал в кювет и повредил транспортное средство. На данном участке проводились ремонтные работы — восстанавливали и укрепляли обочину, а дорожные знаки, предупреждающие водителей о ремонте, отсутствовали.

При проведении работ произошел вынос асфальтовой крошки на край проезжей части. Водитель посчитал, что именно это спровоцировало аварию. Поскольку предупреждающих знаков не было, он не мог предвидеть опасность и вовремя снизить скорость. Автовладелец подал в суд на дорожников (ГУП УР «Удмуртавтодор»), чтобы взыскать убытки. Специалисты оценили ущерб от повреждения автомобиля в 183 300 руб. Однако три судебных инстанции истцу отказали.

В актах они сослались на заключение приглашенного эксперта, который посчитал, что причиной заноса, который привел к аварии, стала не асфальтная крошка на дороге, а «несоответствие скоростного режима дорожной обстановке».

Материалы по теме Водителям рассказали, когда по ОСАГО они могут требовать ремонт, а не деньги

При этом эксперт отметил, что на данном участке имелись поверхностные загрязнения «дорожной крошкой», но на уборку их обслуживающей организации отводится трое суток. Истец с заключением не согласился, а суды не стали назначать повторную экспертизу.

Дело дошло до Верховного суда, поскольку, как пишет «Право.ру», никто из сторон в ВС не пришел, коллегия судей рассмотрела кассационную жалобу без проведения заседания и отменила акты апелляции и кассации, а спор вернула на новое рассмотрение. Мотивировочная часть определения пока не опубликована.

Фото: Depositphotos