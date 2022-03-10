Суд рассказал, кто должен возмещать ущерб здоровью пассажира

В ДТП с двумя автомобилями пострадала пассажирка одного из них. Страховая компания виновника аварии возместила ей весь ущерб, но она решила, что заплатить должны обе страховые.

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Водитель на Chevrolet Cruze врезался в Kia Ceed. В корейском автомобиле была пассажирка, и она получила повреждения средней тяжести.

Водителя Chevrolet признали виновником аварии, и его страховая компания («Росгосстрах») полностью выплатила ей назначенную сумму — 160 000 рублей, пишет «Право.ру».

Но потерпевшая посчитала, что платить должны оба страховщика. И направила заявление еще и в ВСК, в которой застрахован водитель Kia Ceed. Там ей не ответили, и она пошла к финомбудсмену. Финансовый уполномоченный отказал Сопкиной в требованиях к ВСК.

Женщина не успокоилась и пошла по судам разных инстанций, и везде пыталась доказать, что заплатить ей должны оба страховщика. Она отмечала, если обе компании перечислят страховое возмещение, то общая сумма не превысит лимита в 500 000 руб., а значит, все законно (ст. 7 закона «Об ОСАГО»). В большинстве инстанций ей отказывали, но в Шестом кассационном суде общей юрисдикции пошли навстречу. Там посчитали, что если ответственность солидарных должников застрахована разными фирмами, то причиненный третьему лицу вред они возмещают солидарно. Деньги выплачивает каждый из них (п. 2 ст. 323 ГК, п. 4 ст. 931 ГК). Ограничения есть только в размере (не больше 500 000 руб.), но их Сопкина учла.

В ВСК с этим не согласились, и после долгих мытарств дело дошло до Верховного суда.

Решение Верховного суда

В ВС отметили, что согласно п. 9.1 ст. 12 закона «Об ОСАГО», если в результате ДТП с несколькими участниками третьему лицу причинен вред, страховщики солидарно выплачивают возмещение потерпевшему. Однако, согласно ст. 325 ГК, исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников освобождает остальных должников от ее исполнения.

Поскольку вред здоровью Сопкиной полностью возместил «Росгосстрах», значит солидарное обязательство страховщиков прекратилось и пострадавшая не вправе требовать деньги еще и с ВСК, иначе это привело бы к получению двойной выгоды.

Таким образом, второму страховщику ничего платить не придется.