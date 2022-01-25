Верховный суд увеличил неустойку за отказ страховщика платить по ОСАГО — журнал За рулем

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Верховный суд увеличил неустойку за отказ страховщика платить по ОСАГО

Сначала суды ограничили ее размер 100 000 руб., потому что авария оформлялась по европротоколу, но ВС счел иначе.

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Авария произошла в ноябре 2019 года, и водители, оформив ДТП с помощью европротокола, то есть без участия сотрудников полиции, разъехались по своим делам. Однако страховая компания ВСК отказалась выплачивать компенсацию пострадавшему. Тогда он продал права требования «предпринимателю», но, по сути, за дело взялся опытный автоюрист. Он подал иск к ВСК о взыскании 95 300 руб. страхового возмещения и 69 569 руб. неустойки — по 1% от суммы возмещения за каждый день нарушения исполнения обязательства, сообщает портал Право.ру.

Юрист также потребовал, чтобы неустойка начислялась до тех пор, пока страховщик не выполнит требование или пока размер неустойки не достигнет 400 тысяч рублей.

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Арбитражный суд Оренбургской области удовлетворил иск предпринимателя, но суды последующих инстанций пришли к выводу, что поскольку неустойка была оформлена по европротоколу и возмещение не может превышать 100 тысяч рублей, то и неустойка не должна превышать этого значения.

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Выкупивший права юрист дошел до Верховного суда, где доказывал, что норма об ограничении размера страхового возмещения при оформлении ДТП по европротоколу не должна влиять на размер неустойки за неисполнение страховщиком своих обязательств. Верховный суд согласился с его позицией и оставил в силе решение, изначально вынесенное арбитражным судом Оренбургской области.

Фото: Depositphotos

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