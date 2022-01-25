Верховный суд увеличил неустойку за отказ страховщика платить по ОСАГО

Юрист также потребовал, чтобы неустойка начислялась до тех пор, пока страховщик не выполнит требование или пока размер неустойки не достигнет 400 тысяч рублей.
Арбитражный суд Оренбургской области удовлетворил иск предпринимателя, но суды последующих инстанций пришли к выводу, что поскольку неустойка была оформлена по европротоколу и возмещение не может превышать 100 тысяч рублей, то и неустойка не должна превышать этого значения.
Выкупивший права юрист дошел до Верховного суда, где доказывал, что норма об ограничении размера страхового возмещения при оформлении ДТП по европротоколу не должна влиять на размер неустойки за неисполнение страховщиком своих обязательств. Верховный суд согласился с его позицией и оставил в силе решение, изначально вынесенное арбитражным судом Оренбургской области.
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