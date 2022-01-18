Судебную автоэкспертизу могут признать незаконной

В этот раз судья встал на сторону не автовладельца, а страховой компании.

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В феврале 2019 года в BMW 750Li врезался ВАЗ-21074. Водителя Жигулей признали виновником ДТП, и «Группа Ренессанс Страхование» выплатила владельцу иномарки 80 365 руб. на ремонт. Потерпевший заказал независимую экспертизу, и та оценила ущерб в 473 647 рублей.

Владелец BMW написал претензию в АО «Группа Ренессанс Страхование», приложил заключение и в рамках досудебного соглашения предложил доплатить недополученное страховое возмещение, а также возместить стоимость услуг специалиста, которые обошлись ему в 10 тысяч рублей. Страховщик ему не ответил.

Обращение к финансовому омбудсмену результата не дало, а Тимашевский районный суд Краснодарского края частично удовлетворил требования автовладельца, но назначил судебную автотехническую экспертизу, так как предыдущая проводилась в отсутствие ответчика. Ее провел Алексей Вронский из ООО «Судэксперт» и оценил ущерб потерпевшего в 430 917 рублей.

В итоге истцу присудили страховое возмещение в размере 319 635 руб., неустойку 319 635 руб., штраф 150 000 руб., компенсацию морального вреда 1000 руб., расходы на проведение независимой экспертизы 7000 руб. и почтовые расходы 600 рублей. Краснодарский краевой суд и Четвертый кассационный суд общей юрисдикции согласились с решением первой инстанции.

Вердикт Верховного суда

«Группа Ренессанс Страхование» обжаловала эти результаты в Верховном суде, где нашли несколько нарушений в автотехнической экспертизе от ООО «Судэксперт»: у эксперта на момент вынесения решения была просрочена аттестация, а сама процедура прошла не по методике Центробанка, которая установлена в законе «Об ОСАГО».

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Методика гласит, что машину нужно осмотреть и зафиксировать результаты актом. Если осмотр невозможен, при согласии потерпевшего со страховщиком достаточно фото- и видеоматериалов. Повреждения машины потерпевшего сопоставляются с повреждениями авто других участников аварии, изучается протокол ДТП, слушаются показания участников аварии, оцениваются следы шин на проезжей части и строится графическая модель столкновения. Ничего из этого эксперт не сделал.

Поэтому ВС удовлетворил кассационную жалобу АО «Группа Ренессанс Страхование», отменил предыдущие судебные решения и направил дело на новое рассмотрение в Краснодарский краевой суд.