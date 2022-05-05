УАЗ анонсировал продажи дома на колесах

О кемпере на основе модели Профи заявили в сентябре прошлого года, теперь же появились новые подробности.

Материалы по теме Жилой модуль и солнечные батареи — УАЗ Профи превратили в дом-вездеход

Производитель этого УАЗа предлагает отправиться на этом автомобиле к морю, озерам, в живописные леса — куда угодно, ведь дом находится прямо в автомобиле. Кемпер, который построен на шасси модели УАЗ Профи, выставлен у официального дилера, компании «Автодом».

Дом на колесах предложат как в заднеприводном исполнении, так и в варианте 4х4.

В его базовое оснащение входят:

интегрированный с кабиной водителя стеклопластиковый кузов с полноценными спальными местами

кондиционер

отопитель

подготовка для подключения к сети 220 Вольт.

Для автодома предлагается комплект мебели из влагостойкого материала со специальной фурнитурой, которая не позволит дверкам открыться в движении. В его составе:

кухонный модуль

шкаф с дополнительными отделениями

санитарный модуль с душевым поддоном

пол для установки направляющих и дивана-трансформера.

Кроме того, можно дополнительно заказать диван-трансформер, который превращается в кровать длиной 1850 мм, а также холодильник на 40 литров, портативную газовую плиту, биотуалет и систему водоснабжения с погружным насосом.

Материалы по теме Гибридный УАЗ Профи будет — новые подробности

Про двигатель ничего не сообщается, однако у стандартного УАЗ Профи под капотом 2,7-литровый мотор ЗМЗ-Про мощностью 150 л.с., который агрегатируется пятиступенчатой МКП.

В ближайшее время новинка станет доступна для заказа у дилеров УАЗа, говорится в сообщении компании.

А здесь вы найдете рассказ о самодельном кемпере. И тоже на основе УАЗа Профи.



«За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен .

Фото: УАЗ