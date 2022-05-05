УАЗ анонсировал продажи дома на колесах

Дом на колесах предложат как в заднеприводном исполнении, так и в варианте 4х4.
В его базовое оснащение входят:
- интегрированный с кабиной водителя стеклопластиковый кузов с полноценными спальными местами
- кондиционер
- отопитель
- подготовка для подключения к сети 220 Вольт.
Для автодома предлагается комплект мебели из влагостойкого материала со специальной фурнитурой, которая не позволит дверкам открыться в движении. В его составе:
- кухонный модуль
- шкаф с дополнительными отделениями
- санитарный модуль с душевым поддоном
- пол для установки направляющих и дивана-трансформера.
Кроме того, можно дополнительно заказать диван-трансформер, который превращается в кровать длиной 1850 мм, а также холодильник на 40 литров, портативную газовую плиту, биотуалет и систему водоснабжения с погружным насосом.
Про двигатель ничего не сообщается, однако у стандартного УАЗ Профи под капотом 2,7-литровый мотор ЗМЗ-Про мощностью 150 л.с., который агрегатируется пятиступенчатой МКП.
В ближайшее время новинка станет доступна для заказа у дилеров УАЗа, говорится в сообщении компании.
- А здесь вы найдете рассказ о самодельном кемпере. И тоже на основе УАЗа Профи.
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Фото: УАЗ