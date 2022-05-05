УАЗ анонсировал продажи дома на колесах — журнал За рулем

УАЗ анонсировал продажи дома на колесах

О кемпере на основе модели Профи заявили в сентябре прошлого года, теперь же появились новые подробности.

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Производитель этого УАЗа предлагает отправиться на этом автомобиле к морю, озерам, в живописные леса — куда угодно, ведь дом находится прямо в автомобиле. Кемпер, который построен на шасси модели УАЗ Профи, выставлен у официального дилера, компании «Автодом».

Дом на колесах предложат как в заднеприводном исполнении, так и в варианте 4х4.

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УАЗ анонсировал продажи дома на колесах

В его базовое оснащение входят:

  • интегрированный с кабиной водителя стеклопластиковый кузов с полноценными спальными местами
  • кондиционер
  • отопитель
  • подготовка для подключения к сети 220 Вольт.

УАЗ анонсировал продажи дома на колесах

Для автодома предлагается комплект мебели из влагостойкого материала со специальной фурнитурой, которая не позволит дверкам открыться в движении. В его составе:

  • кухонный модуль
  • шкаф с дополнительными отделениями
  • санитарный модуль с душевым поддоном
  • пол для установки направляющих и дивана-трансформера.

Кроме того, можно дополнительно заказать диван-трансформер, который превращается в кровать длиной 1850 мм, а также холодильник на 40 литров, портативную газовую плиту, биотуалет и систему водоснабжения с погружным насосом.

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Про двигатель ничего не сообщается, однако у стандартного УАЗ Профи под капотом 2,7-литровый мотор ЗМЗ-Про мощностью 150 л.с., который агрегатируется пятиступенчатой МКП.

В ближайшее время новинка станет доступна для заказа у дилеров УАЗа, говорится в сообщении компании.

Фото: УАЗ

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Отзывы о УАЗ Профи (636)

УАЗ 2017 / срок владения 1 — 3 года

Комментарий:

Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил ...

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