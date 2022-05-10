Электробайки все плотнее входят в нашу жизнь, но вот в классе эндуро чистая тяга пока является редкостью.

А ведь потенциал такой техники, особенно в разгар дачного сезона, может оказаться очень высоким. Youtube-канал Review Machines рассказывает о новом китайском мотоцикле CRF, который, при полностью электрической начинке, старательно маскируется под классический эндуро-байк с ДВС. И да, как уже наверняка отметили знатоки мотоциклов, название у него тоже «мимикрирующее».

Впрочем, дело не только в нарочитой маскировке (есть даже декоративный бак с откручивающейся крышкой) и очень близким к стандартам эндуро размерам (например, высота посадки составляет вполне обычные для класса 86 см) — байк и технически старается быть родственным «настоящим» мотоциклам.

В отличие от большинства электрических собратьев у него есть 4-ступенчатая МКП, а все органы управления будут привычными для мотоциклистов. Весит машина всего 100 кг — это меньше, чем многие аналоги с ДВС. Движок имеет номинальную мощность 3000 Ватт, литий-ионная батарея на 72 Вольта обладает емкостью 40 Ампер-часов. Двигатель перед стартом можно раскручивать, как обычный, для более эффектного старта.

Но зачем электробайку КП? В классе эндуро, говорят специалисты, она необходима на спортивных соревнованиях — для взрывной тяги или же на бездорожье — для взятия особо сложных препятствий. В обычных же условиях момента вполне хватает и при старте с четвертой. Замеренная максималка составила 90 км/ч — лишь немногим меньше, чем у классических 250-кубовых собратьев.

Тормоза оказались цепкими, а подвеска, по мнению проводившего тест профессионального райдера, хорошо справляется с задачами каждодневных покатушек. Дорабатывать ее придется лишь для гонок, чтобы совладать с прыжками на кроссовой трассе. На бездорожье воды можно особо не боятся — мотор, батарея и контроллер идут с заводской герметизацией.

Ну а что же с запасом хода? Зарядка от обычной розетки заняла 8 часов. Отметим, что при замерах погода была ветренная, что, конечно, сказалось на результате. При движении на четвертой передаче при скорости 40–50 км в час по ровной асфальтовой дороге заряда хватило почти на 3 часа, за которые удалось проехать 62 километра. Не так уж плохо!

Из минусов — разве что блеклые экраны приборов и отсутствие светотехники. Однако отпугнуть может и цена: до повышения курсов валют CRF стоил 500 тысяч рублей, к моменту съемки видео — около 700 рублей. Но техника, безусловно, очень интересная — и точно поможет избегнуть конфликта с соседями по даче, если вы любите покатушки на мотобайках по пересеченной местности.

Ну, и раз уж мы про противостояние ДВС и электротяги, ранее те же испытатели поменяли движок мотовездехода на электрический.

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Видео: Youtube / Review Machines