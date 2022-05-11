Гранта станет электромобилем - первые фото и цена

Старт продаж серийной версии развозного фургона намечен на сентябрь текущего года.

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На базе автомобиля Lada Granta создают коммерческий электромобиль. Основой для тестового образца, появившегося на фотографиях в сообществе «Русский автомобиль» во ВКонтакте, послужил автомобиль в кузове универсал. На одном из снимков показан грузовой отсек автомобиля: штатные стекла забраны непрозрачной пленкой, пол совершенно ровный, а от передних сидений площадка отделена глухой пластиковой переборкой.

К слову, очень похожая перегородка используется в серийном фургоне Lada Largus — но, в отличие от него, начинка у этой экспериментальной грузовой Гранты чисто электрическая. Тяговая батарея разделена на три блока — два расположены в моторном отсеке и еще один занял место бензобака.

Электродвигатель развивает 80 л.с., причем крутящий момент он передает не прямиком на колеса, а на штатную грантовскую коробку передач. Для электротранспорта это довольно необычная, но все же используемая схема — по этому принципу устроены, например, чешско-российский внедорожник Spartan на базе УАЗа Хантер и китайский электробайк CRF.

Как пишет источник, коробка сохранена фактически ради двух функций — заднего хода и старта с грузом на подъеме. Исходя из имеющихся данных, можно счесть, что электромобиль из Гранты в данном случае получен путем минимальных затрат. По предварительным данным, заряда батареи хватает на пробег в 150 км.

Авторство этого проекта пока не раскрывается, отметим лишь, что на машине стоят нижегородские номера. Премьера автомобиля, по данным источника, должна состояться 13 мая, а старт продаж серийной версии — в сентябре. Цену планирует удержать в пределах 2 млн рублей.

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Напомним, что на АВТОВАЗе существовал собственный проект электромобиля на базе универсала Lada Kalina, он назывался Lada Ellada, а затем электрический прототип создали на базе Весты и даже оценивали перспективы продаж таких машин, но к настоящему моменту электрическая тематика производителем никак не афишируется.

Фото: ВКонтакте / «Русский автомобиль»