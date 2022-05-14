Эпично: во время ремонта дороги налетел торнадо

Перед изумленными дорожниками предстала великолепная картина атмосферного вихря.

Автор видео говорит в описании, что во время мощения дороги налетело гигантский воронкообразный вихрь и начал собирать пыль с земли. Изумленные дорожники стали свидетелями этого необычного явления.

Хорошо еще, что вихрь был несильным — ни люди, ни техника не пострадали. Видео снято в начале мая, в районе Международного аэропорта Лисберга.

В комментариях люди по-разному отреагировали на это видео. Кто-то из самых отчаянных даже написал, что непременно бы встал в центр воронки, чтобы прокричать: «Это грандиозно!»

Материалы по теме Мужчина и женщина: чудесное спасение ребенка, которого унесло потоком воды на дороге

В целом же нашлось несколько человек, поддержавших эту идею. Многим захотелось изнутри ощутить, каково это.

Справка

Смерч, или торнадо (от исп. tornar — «вертеть, крутить») — атмосферный вихрь, возникающий в дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. В среднем диаметр воронки смерча в нижнем сечении составляет 300–400 м, но может достигать и 1,5–4,2 км. Смерч опасен тем, что развивает огромную скорость (более 100 км/ч) и может крушить все на своем пути.

Здесь вы увидите, как водитель VW Beetle экономит бензин в пробках.



«За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен .

Коллаж «За рулем»