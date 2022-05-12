Бензовоз не успел затормозить на перекрестке и «собрал» легковушки (видео)

Шофер на секунду отвлекся от дороги, а тем временем машины остановились на красный, чтобы пропустить пешеходов...

Материалы по теме Мотоциклист попытался удрать от полицейского — вот последствия (видео)

Массовое ДТП с участием бензовоза случилось 7 мая под Солнечногорском (Московская область) на трассе М-10 «Россия». Как сообщает паблик «Главная дорога» во ВКонтакте, причиной масштабной аварии стало то, что водитель бензовоза отвлекся от дороги и не заметил тормозящие перед ним автомобили. В итоге остановиться перед горящим красным светофором у него не получилось.

В опубликованном ролике мы видим происходящее с двух ракурсов — аварию зафиксировали видеорегистраторы стоящих в соседнем ряду автомобилей. Очевидно, что скорость и инерция грузовика таковы, что надежды на благоприятный исход нет никакой.

Основной удар пришелся на кроссовер Kia Sportage, который буквально вмяло в Volkswagen Crafter, уже остановившийся перед пешеходным переходом.

Материалы по теме Слепая зона: водитель фуры не заметил легковушку (видео)

К счастью, за несколько мгновений до удара по «зебре» успевает перейти ничего не подозревающий гражданин. Далее столкнувшиеся машины разбросало таким образом, что оказались повреждены еще и стоящие поблизости Ford Focus и ГАЗель.

Как бы жестко ни выглядело происшествие, но пострадал в нем лишь один человек, и вскоре медики оказали ему помощь.

А в Ижевске Гранта протаранила фасад техникума, но и там обошлось без жертв.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках.

Видео: ВКонтакте / «Главная дорога»