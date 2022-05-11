Гранта врезалась в здание и превратилась в хлам (но все живы) — журнал За рулем

Гранта врезалась в здание и превратилась в хлам (но все живы)

Не для всех праздники сложились удачно и без злоключений — в Ижевске под списание попала Lada Granta и серьезно пострадал фасад техникума. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

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В Удмуртии в ночь с 8 на 9 мая Lada Granta протаранила фасад Ижевского монтажного техникума. От удара машина получила обширные повреждения и перевернулась. Как сообщает паблик «Злой ижевчанин» во ВКонтакте (автомобиль в источнике ошибочно именуется Приорой), легковушка двигалась по улице Горького, проехала перекресток с улицей Кирова, на которой расположен техникум, и врезалась в его входную группу.

Гранта врезалась в здание и превратилась в хлам (но все живы)

Гранта врезалась в здание и превратилась в хлам (но все живы)

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Прибывшие на место спасатели обнаружили внутри машины четверых пострадавших.

Гранта врезалась в здание и превратилась в хлам (но все живы)

Троих из них удалось вызволить из машины относительно легко, а для освобождения четвертого понадобился специальный спасательный инструмент. Как можно видеть по фотографиям, спасателям пришлось срезать крышу автомобиля.

Гранта врезалась в здание и превратилась в хлам (но все живы)

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Эти снимки производят довольно тяжелое впечатление, но, к счастью, в этот раз обошлось без жертв. Сообщается, что все пострадавшие переданы врачам. Никакие дополнительные подробности о произошедшем пока не разглашаются.

Фото: ВКонтакте / «Злой ижевчанин»

Гранта врезалась в здание и превратилась в хлам (но все живы)

Не для всех праздники сложились удачно и без злоключений — в Ижевске под списание попала Lada Granta и серьезно пострадал фасад техникума. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Гранта врезалась в здание и превратилась в хлам (но все живы) — фото 1332480Гранта врезалась в здание и превратилась в хлам (но все живы) — фото 1332481Гранта врезалась в здание и превратилась в хлам (но все живы) — фото 1332482Гранта врезалась в здание и превратилась в хлам (но все живы) — фото 1332483Гранта врезалась в здание и превратилась в хлам (но все живы)
Гранта врезалась в здание и превратилась в хлам (но все живы)

Не для всех праздники сложились удачно и без злоключений — в Ижевске под списание попала Lada Granta и серьезно пострадал фасад техникума. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Гранта врезалась в здание и превратилась в хлам (но все живы) — фото 1332481Гранта врезалась в здание и превратилась в хлам (но все живы) — фото 1332480Гранта врезалась в здание и превратилась в хлам (но все живы) — фото 1332483Гранта врезалась в здание и превратилась в хлам (но все живы) — фото 1332482Гранта врезалась в здание и превратилась в хлам (но все живы)
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