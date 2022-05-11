Гранта врезалась в здание и превратилась в хлам (но все живы)

В Удмуртии в ночь с 8 на 9 мая Lada Granta протаранила фасад Ижевского монтажного техникума. От удара машина получила обширные повреждения и перевернулась. Как сообщает паблик «Злой ижевчанин» во ВКонтакте (автомобиль в источнике ошибочно именуется Приорой), легковушка двигалась по улице Горького, проехала перекресток с улицей Кирова, на которой расположен техникум, и врезалась в его входную группу.
Прибывшие на место спасатели обнаружили внутри машины четверых пострадавших.
Троих из них удалось вызволить из машины относительно легко, а для освобождения четвертого понадобился специальный спасательный инструмент. Как можно видеть по фотографиям, спасателям пришлось срезать крышу автомобиля.
Эти снимки производят довольно тяжелое впечатление, но, к счастью, в этот раз обошлось без жертв. Сообщается, что все пострадавшие переданы врачам. Никакие дополнительные подробности о произошедшем пока не разглашаются.
- А в Твери водитель фуры не заметил легковушку, та попала в слепую зону...
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках.
Фото: ВКонтакте / «Злой ижевчанин»