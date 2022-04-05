Слепая зона: водитель фуры не заметил легковушку (видео)

Обошлось без пострадавших, но ролик четко напоминает нам, насколько осторожным надо быть с магистральными тягачами.

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Приход второго месяца весны для одного из водителей Твери ознаменовался неприятным инцидентом. Его Peugeot оказался намертво зажат между дорожным ограждением и огромной фурой. Оба автомобиля находились в движении (ехали в попутном направлении), но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Однако само ДТП служит очередным ярким примером того, насколько нужно быть осторожным с магистральными тягачами, перемещающимися в черте города. Инцидент случился 1 апреля на площади Терешковой. Дорожная камера запечатлела, как оба автомобиля проезжают перекресток, и поначалу ничто не вызывает опасения.

Но в следующую секунду водитель фуры начинает перестраиваться в правый ряд, не обращая никакого внимания на легковой автомобиль, находящийся у его грузовика под боком. Причина произошедшего банальна и, наверное, обоюдна: водитель малолитражки залез в слепую зону, а шофер магистральника не проявил должной осторожности.

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Peugeot получил повреждения, но они далеки от фатальных. Отдельно отметим, что очень кстати оказались дорожные ограждения: именно они спасли легковушку от вылета на тротуар, полный спешащих по делам тверичан.

Видео: ВКонтакте / Главная дорога