Слепая зона: водитель фуры не заметил легковушку (видео)

Приход второго месяца весны для одного из водителей Твери ознаменовался неприятным инцидентом. Его Peugeot оказался намертво зажат между дорожным ограждением и огромной фурой. Оба автомобиля находились в движении (ехали в попутном направлении), но, к счастью, обошлось без пострадавших.
Однако само ДТП служит очередным ярким примером того, насколько нужно быть осторожным с магистральными тягачами, перемещающимися в черте города. Инцидент случился 1 апреля на площади Терешковой. Дорожная камера запечатлела, как оба автомобиля проезжают перекресток, и поначалу ничто не вызывает опасения.
Но в следующую секунду водитель фуры начинает перестраиваться в правый ряд, не обращая никакого внимания на легковой автомобиль, находящийся у его грузовика под боком. Причина произошедшего банальна и, наверное, обоюдна: водитель малолитражки залез в слепую зону, а шофер магистральника не проявил должной осторожности.
Peugeot получил повреждения, но они далеки от фатальных. Отдельно отметим, что очень кстати оказались дорожные ограждения: именно они спасли легковушку от вылета на тротуар, полный спешащих по делам тверичан.
- А на Урале столкнулись грузовики с пивом и пельменями.
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Видео: ВКонтакте / Главная дорога