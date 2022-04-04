Пиво с пельменями: в России столкнулись два грузовика

Авария произошла на Урале: в одной машине было 13 тонн пива, в другой — 15 тонн пельменей.

Материалы по теме 10 автомобилей столкнулись на Киевском шоссе

Пиво с пельменями — любопытное сочетание получилось в результате аварии в Свердловской области, где на 230-м километре трассы Пермь — Екатеринбург столкнулись грузовики Mercedes-Benz и DAF. Первый вез 13 тонн пива, второй — 15 тонн пельменей.

53-летний водитель Mercedes-Benz с полуприцепом, двигаясь со стороны Перми в сторону Екатеринбурга, в условиях скользкой дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовой DAF, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Оба автомобиля съехали с проезжей части. Водителя Мерседеса госпитализировали в больницу Красноуфимска.

Виновник аварии был трезв и у него солидный стаж вождения — 30 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался всего один раз. У водителя пострадавшего автомобиля стаж тоже немалый — 22 года.

Неожиданный снегопад стал причиной многочисленных аварий на прошлой неделе. Сотрудникам ГИБДД приходится нести службу в усиленном режиме в непростых погодных условиях.