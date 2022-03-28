10 автомобилей столкнулись на Киевском шоссе — журнал За рулем

10 автомобилей столкнулись на Киевском шоссе

К счастью, обошлось без жертв.

Материалы по теме
Правила оформления ДТП хотят упростить

Несколько автомобилей столкнулись в понедельник, 28 марта, в районе аэропорта Внуково на 31-м километре Киевского шоссе, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Дорожная авария произошла на полосе движения в сторону Москвы, обстоятельства ДТП выясняются.

Материалы по теме
ГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянствуКамеры ГИБДД научат распознавать лица и штрафовать пешеходов

10 автомобилей столкнулись на Киевском шоссе

«Движение в районе аварии осложнено, по возможности выбирайте пути объезда», — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Вот такие «коленца» выкидывает напоследок уходящая зима. Кстати, о предстоящем гололеде и ухудшении погоды синоптики предупреждали и не советовали автомобилистам переходить на летнюю резину до 10 апреля.

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Появилась недорогая версия Geely Atlas Pro (видео)
Renault Duster из парка «За рулем»: обнаружен неприятный дефект
Новая реальность: этот «китаец» подвинет Volkswagen и BMW

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров753
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: