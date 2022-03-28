10 автомобилей столкнулись на Киевском шоссе

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Несколько автомобилей столкнулись в понедельник, 28 марта, в районе аэропорта Внуково на 31-м километре Киевского шоссе, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Дорожная авария произошла на полосе движения в сторону Москвы, обстоятельства ДТП выясняются.
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«Движение в районе аварии осложнено, по возможности выбирайте пути объезда», — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Вот такие «коленца» выкидывает напоследок уходящая зима. Кстати, о предстоящем гололеде и ухудшении погоды синоптики предупреждали и не советовали автомобилистам переходить на летнюю резину до 10 апреля.
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