10 автомобилей столкнулись на Киевском шоссе

К счастью, обошлось без жертв.

Материалы по теме Правила оформления ДТП хотят упростить

Несколько автомобилей столкнулись в понедельник, 28 марта, в районе аэропорта Внуково на 31-м километре Киевского шоссе, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Дорожная авария произошла на полосе движения в сторону Москвы, обстоятельства ДТП выясняются.

«Движение в районе аварии осложнено, по возможности выбирайте пути объезда», — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Вот такие «коленца» выкидывает напоследок уходящая зима. Кстати, о предстоящем гололеде и ухудшении погоды синоптики предупреждали и не советовали автомобилистам переходить на летнюю резину до 10 апреля.

Самая дорогая сосулька прошлого года обошлась страховщикам в 1,3 млн рублей.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте

Фото: Depositphotos