Райдеров и водителей просят дождаться 10 апреля — журнал За рулем

Райдеров и водителей просят дождаться 10 апреля

ГИБДД просит мотоциклистов не спешить открывать мотосезон, а синоптики не советуют автомобилистам переходить на летнюю резину до 10 апреля.

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Европейскую часть России еще ожидают холода, а минусовые температуры и гололедица продержатся до 10 апреля, о чем предупреждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд:

«До 10 апреля точно не нужно менять зимнюю резину, затем — прислушиваться к прогнозам метеорологов».

Уже 26 марта ожидается возвращение холодов — в дневные часы будет держаться преимущественно минусовая температура. А из-за пониженного давления будет ветрено. Поэтому не исключены метели.

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Водителям стоит повременить со сменой зимних шин на летние. Мотоциклистам тоже стоит воздержаться от выезда на дороги, пишет ГИБДД Москвы в своем Telegram—канале:

«На территории столичного региона в утренние и поздние часы сохраняется риск образования гололедицы. Перепад температур, а также забытые навыки управления могут спровоцировать дорожные происшествия. Мы настоятельно рекомендуем не торопиться с открытием мотоциклетного сезона».

Это время ГИБДД предлагает посвятить подготовке к мотосезону:

Райдеров и водителей просят дождаться 10 апреля

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Согласно статистике ГИБДД столицы, с начала года в регионе зафиксировано уже 9 ДТП с участием мотоциклистов, в которых пострадали 9 человек. Еще в 10 ТДП был причинен материальный ущерб. Также райдерами было выписано уже почти 150 штрафов за нарушения. Также в Госавтоинспекции сообщили, что чаще всего аварии с участием мотоциклов происходят из-за несоблюдения очередности проезда.

Фото: Angelina / Unsplash

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