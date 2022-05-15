Создан летящий над водой гидроцикл — видео — журнал За рулем

Создан летящий над водой гидроцикл — видео

А скорость полета может составлять до 28 км/ч.

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Секрет гидроцикла, получившего название Neocean Overboat, — в системе подводных крыльев, которая поднимает его над водой со скорости 14 км/ч. Кроме того, это полностью электрическая модель, благодаря чему полет проходит практически бесшумно.

Система подводных крыльев Overboat может убираться в днище, что позволяет без проблем выходить на мелководье.

Как заявили в Neocean, полностью заряженной батареи Overboat (70 Ач и 48 В) хватит на 2 часа покатушек на скорости 20 км/ч. Батареи съемные, и их можно быстро заменить на заряженные.

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Стоит этот необычный гидроцикл от 13 500 евро или почти 900 тысяч рублей.

Фото, видео: Neocean

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