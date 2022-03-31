Shoei представил «умный» мотошлем

Перед визором у него расположен экран, на который выводятся различные подсказки.

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После трех лет разработки Shoei представила мотошлем Optixon на выставке Osaka & Tokyo MC Show 2022. Это совместная разработка с NS West, и, вероятно, перед нами уже производственная версия шлема.

«Умный» шлем может отображать на стекло перед визорам различные подсказки. Например, карту с объектами на ней, телефонную книгу и прочее. Это должно повысить безопасность, так как вся эта информация будет находиться всегда перед глазами, куда бы ни смотрел райдер, и ему не придется отвлекаться на экран смартфона, закрепленного на руле.

Как вы можете видеть на фотографиях, в Shoei Optixon напротив правого глаза установлен HUD-экран — регулируемое прозрачное стекло, на которое проецируется изображение. Также в шлеме есть модуль Bluetooth, проекционное устройства, динамик и микрофон.

Проектор расположен в верхней части защиты подбородка, и создается ощущение, что вся графика парит в воздухе перед мотоциклом — примерно в полуметре. Изображение четкое, но обзор нисколько не ухудшает.

Вся информация для проекции берется из смартфона, который подключается к электронике шлема через Bluetooth. Через него транслируются и голосовые подсказки навигатора.

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Сколько весит такой шлем — неизвестно, но те, кто его мерил на выставке, говорят, что его масса примерно такая же, как и у других шлемов компании. Например, как у линейки Neotech II — 1,3–1,5 кг.

Стоимость шлема Shoei Optixon и дата его появления на рынке пока не называются. Но есть информация, что стоить он будет от 120 000 до 150 000 иен, или от 83 тыс. до 103 тыс. рублей, что сопоставимо со стоимостью шлемов линейки Neotech II.

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