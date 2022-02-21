Составлен рейтинг самых аварийных мотоциклов

Точнее, водителей мотоциклов той или иной марки, которые чаще других устраивают аварии.

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За основу бралась статистика ОСАГО за 2021 год, которая позволяет видеть виновников аварий. Эксперты страховой компании «Согласие» выяснили, что 21% зафиксированных аварий с участием райдеров произошли по вине водителей Honda. Опасны и водители Yamaha, которые устроили 20% аварий. Замыкают тройку лидеров водители мотоциклов BMW — 18% аварий.

Четвертое место досталось водителям мотоциклов марки Suzuki (14% аварий). Кстати, модель марки под названием Hayabusa является самым быстрым серийным мотоциклом, способным разгоняться до 300 км/ч. Новое поколение Suzuki Hayabusa поступит в продажу в марте.

Мятое место досталось водителям мотоциклов Kawasaki, устроившим 10% аварий.

Следующие места в рейтинге с показателем менее 10% и в порядке убывания заняли байки Ducati, Cobra Crossfire, Racer, Harley-Davidson, Motoland, ИЖ и другие.

В 87% случаев виновниками аварий были мужчины-райдеры. На долю женщин пришлось 13% аварий.

Армия райдеров в России стремительно растет. Как подсчитали в «Автостате», в 2021 году было куплено 18,4 тысячи мотоциклов. Самыми же популярными оказались модели BMW (2,8 тыс. проданных байков), Bajaj (2,4 тыс.), Motoland (1,9 тыс.), Harley-Davidson (1,2 тыс.) и Racer (1,1 тыс.). Всего же в ГИБДД на учете стоит более 2 млн мотоциклов.

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«В эксплуатации мотоциклов, с точки зрения страховых рисков, есть определенная специфика — частота наступления страховых событий низкая, но если страховой случай наступил, то он очень серьезный. Выплата пострадавшим от действий мотоциклиста может быть достаточно существенной, но она не такая крупная, как сумма ущерба, который наносится самому водителю мотоцикла. В аварии травмы получает мотоциклист, повреждения — его транспорт и все, что в момент аварии может быть при нем (экипировка, гаджеты, гарнитура к ним и другое имущество). С наступлением весны аварийность нарастает и достигает пика в середине лета. Мы рекомендуем мотоциклистам не забывать о том, что их транспорт гораздо легковеснее автомобиля и по сравнению с водителями машин им нужно быть вдвойне аккуратнее, а также неуклонно соблюдать сезонность и не выезжать на дорогу в дни, когда метеоусловия этого не позволяют. Соблюдение дистанции и скоростного режима также является важной составляющей безопасности на дороге», — говорит директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов.

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