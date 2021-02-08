Самый быстрый байк Suzuki вернулся

Модель получила новый двигатель, современные системы безопасности и узнаваемый дизайн. Она способна разгоняться до 300 км/ч.

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Suzuki представила третье поколение одного из самых известных супербайков — Hayabusa. Он получил более 550 новых деталей, но остался узнаваемым. Его аэродинамика стала лучше, линии приобрели четкость и появились новые зеркала заднего вида.

Среди электронных систем байка — учитывающая угол наклона мотоцикла система ABS, а также системы помощи при трогании под уклон, контроля тяги и торможения двигателем, круиз-контроль, активный ограничитель скорости и двунаправленный переключатель скоростей. Также имеется несколько режимов движения Suzuki Alpha.

Доработке подверглось и шасси Hayabusa. Появился новый подрамник, который позволил снизить вес байка, новая подвеска и были увеличены передние тормозные диски.

Двигатель объемом 1340 «кубиков» имеет мощность 187 л.с. и 150 Нм. Максимальная скорость мотоцикла ограничена электроникой на отметке 300 км/ч.

Новый Suzuki Hayabusa поступит в продажу уже в марте, а первыми его смогут купить райдеры Великобритании. Стоимость байка там составит от 16 499 фунтов стерлингов (около 1,7 млн рублей).

Создано устройство, которое позволит легко откатывать и перемещать любой мотоцикл.

Фото, видео: Suzuki