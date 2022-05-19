АВТОВАЗ продлил простой сборочных линий

Новый приказ, продлевающий режим простоя на АВТОВАЗе, уже подписан — об этом, сообщила профсоюзная организация автогиганта. Согласно этому приказу, в связи с отсутствием комплектующих сборочные линии простоят с 23 по 27 мая. Ввиду отсутствия уточнений, можно сделать вывод, что простой распространяется и на завод в Тольятти, и на Lada Ижевск, где собирают семейство Vesta.
Работникам, не задействованным в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности АВТОВАЗа, изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами, будет выплачена компенсация в размере двух третей средней заработной платы. Ранее сообщалось, что если работник дополнительно занят на общественных работах, то компенсация плюсуется с оплатой этих работ.
Напомним, сборку автомобилей АВТОВАЗ прекратил в конце апреля, отправив персонал отдыхать на всю первую половину мая — к общероссийским праздникам было добавлено несколько дней корпоративного отпуска. Но после этого сборка не возобновилась — на текущей неделе автомобили предприятие не собирает.
- Однако есть у АВТОВАЗа и еще более близкая перспектива: запуск упрощенной версии Гранты должен состояться уже в июле.
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Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин