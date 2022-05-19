АВТОВАЗ продлил простой сборочных линий

После майских праздников производственные площадки в Тольятти и Ижевске не могут запуститься из-за дефицита компонентов.

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Новый приказ, продлевающий режим простоя на АВТОВАЗе, уже подписан — об этом, сообщила профсоюзная организация автогиганта. Согласно этому приказу, в связи с отсутствием комплектующих сборочные линии простоят с 23 по 27 мая. Ввиду отсутствия уточнений, можно сделать вывод, что простой распространяется и на завод в Тольятти, и на Lada Ижевск, где собирают семейство Vesta.

Работникам, не задействованным в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности АВТОВАЗа, изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами, будет выплачена компенсация в размере двух третей средней заработной платы. Ранее сообщалось, что если работник дополнительно занят на общественных работах, то компенсация плюсуется с оплатой этих работ.

Напомним, сборку автомобилей АВТОВАЗ прекратил в конце апреля, отправив персонал отдыхать на всю первую половину мая — к общероссийским праздникам было добавлено несколько дней корпоративного отпуска. Но после этого сборка не возобновилась — на текущей неделе автомобили предприятие не собирает.

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Сейчас АВТОВАЗ переживает переходный период: на предприятии новый исполнительный вице-президент по инжинирингу Евгений Шмелев, а в производственную программу должны добавиться две модели Renault, но под маркой Lada. Это новый Logan (ранее его планировали запускать на заводе, но под французским брендом) и кроссовер Duster, оборудование для производства которого, по предварительным данным, уже переносится с завода Рено Россия, который по-новому будет называться завод Москвич.

Однако есть у АВТОВАЗа и еще более близкая перспектива: запуск упрощенной версии Гранты должен состояться уже в июле.

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Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин