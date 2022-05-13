Официально: на АВТОВАЗе объявлен простой

Профсоюзная организация АВТОВАЗа объявила, что на предприятии подписан приказ о простое с 16 по 20 мая 2022 года. В качестве причины введения режима простоя указывается отсутствие комплектующих для сборки новых автомобилей. Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте организации в социальной сети ВКонтакте.
В указанный срок работникам, «не задействованным в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности АВТОВАЗа, изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами», назначена компенсация в размере 2/3 средней заработной платы, сообщает источник.
В сложной ситуации находится не только завод в Тольятти, но и Lada Ижевск (на фото), где собирают семейство Lada Vesta. Были сообщения о том, что это производство может попасть в простой до осени, но пресс-служба АВТОВАЗа опровергла эти сведения.
По неофициальной информации (пресс-служба производителя график работы не комментирует), сборка автомобилей после майских праздников на заводах АВТОВАЗа в Тольятти и Ижевске так и не была возоблена. Сотрудники промышленных площадок и дочерних предприятий заняты на хозработах, производстве запчастей и общественных работах. Как уточняют независимые источники, к оплате хозработ работнику дополнительно оплачивается 2/3 среднего заработка.
- Также АВТОВАЗ проиндексировал зарплаты раньше срока, переходит к использованию альтернативных комплектующих и готовится к выпуску упрощенных комплектаций моделей Lada.
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Фото: Алена Селезнева / ТАСС