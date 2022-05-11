АВТОВАЗ повышает зарплату работникам

Это случится на месяц раньше, чем было запланировано. Плюс к этому работники получат единоразовую премию.

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На Волжском заводе принято решение провести индексацию заработной платы работников раньше установленного срока. Об этом сообщает профсоюз предприятия, по инициативе которого согласительная комиссия АВТОВАЗа и провела это решение — проиндексировать зарплаты не с 1 июля, а на месяц раньше. С начала лета тарифные ставки и оклады на заводе будут повышены на 9%.

Председатель профсоюза обратился к администрации с предложением распространить решение и на дочерние общества. А еще одно приятное для работников автогиганта решение также уже принято: в майскую заработную плату будет включена премия в размере 3000 рублей.

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Между тем, ситуация на тольяттинском автозаводе сохраняется сложная, независимые источники сообщают, что после праздников завод начал работать в «усеченном режиме». Многие работники будут заняты на хозработах и выпуске запчастей, а другая часть персонала отправится в простой с сохранением 2/3 оклада. Сотрудников дочерних предприятий обещают занять на общественных работах. Собственно, о том, что АВТОВАЗ не перезапустит сборку автомобилей после майских праздников, было известно еще в начале месяца.

Не менее сложная ситуация на ижевской площадке, где собирают Lada Vesta — там простой может продлиться до сентября.

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Фото: Thomas Körbel / DPA / TASS