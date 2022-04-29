Простой на заводе Lada Ижевск могут продлить до сентября

Всех работников постараются временно трудоустроить, заявил глава Удмуртии.

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Режим простоя на заводе Lada Ижевск в Удмуртии все таки будет введен, и более того, он может продлиться не до июня, а до сентября. Такую вероятность допустил глава Удмуртии Александр Бречалов после совещания с полпредом президента РФ в ПФО Игорем Комаровым. Пока окончательной ясности нет — власти республики еженедельно проводят оперативные совещания участием представителей завода, отслеживая ситуацию.

«Предварительно пока до начала июня предприятие находится в режиме простоя, но возможно, что он будет продлен до сентября», — цитирует Коммерсант главу региона.

Бречалов подчеркнул, что руководство будет стремиться временно трудоустроить весь персонал, задействованный сейчас на автозаводе, и беспокойства, что кто-то останется без работы, у властей Удмуртии нет.

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Напомним, сейчас обе производственные площадки АВТОВАЗа в Тольятти и Ижевске готовятся уйти на майские праздники, в течение которых сборка автомобилей вестись не будет. Официально о порядке работы после праздников на автогиганте не сообщали.

По предварительным данным, в июне начнется сборка упрощенных моделей Lada (начнут с Гранты), что должно позволить предприятию выйти на докризисные объемы производства.

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Фото: Раиса Ибрагимова / ТАСС