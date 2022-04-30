АВТОВАЗ начал использовать альтернативные комплектующие

До ухода на майские праздники волжский автогигант на одном из своих конвейеров опробовал установку комплектующих от нового поставщика. Информация носит предварительный характер и официального подтвержения пока не получала, однако в конце марта о новых поставщиках сообщал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Спустя месяц независимый источник Avtograd News написал о начале установки на автомобили Lada Granta фар головного света из Казахстана.
Сообщается, что 25–28 апреля, то есть в последние рабочие дни перед длительной паузой (предприятие совмещает майские праздники с частью корпоративного отпуска) на линии сборки семейства Lada Granta было собрано 1200 товарных автомобилей. Причем в дневную смену на машины впервые устанавливались фары от нового поставщика из Республики Казахстан.
До настоящего момента фары АВТОВАЗу поставляла компания ООО «Узчасис» (UzChasis) из Узбекистана. Тогда СМИ писали, что предприятие использует современное оборудование и технологии компаний Neolite ZKW Lightings Pvt Ltd (Индия) и Genter Service GmbH (Германия). Эксперты «За рулем» отмечали, что фары светят хуже дорестайлинговых, а лампы в них используются дорогие и редкие.
Пауза в производстве на тольяттинской площадке АВТОВАЗа продлится с 29 апреля по 10 мая, а возобновление сборки 11 мая будет зависеть от того, насколько благоприятной окажется ситуация с комплектующими. Ее пытались разрешить за время корпоративного отпуска, перенесенного с лета на апрель, но по большинству моделей детали нашлись только на несколько дней, а сборка Niva Legend, по некоторым данным, не велась вовсе.
Также сообщается, что до майской остановки на конвейере Гранты в тестовом режиме (не для продажи) собрали несколько машин без АБС.
- Предположительно, сборка упрощенных версий позволит АВТОВАЗу вернуться на докризисные объемы производства.
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Фото: АВТОВАЗ