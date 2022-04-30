АВТОВАЗ начал использовать альтернативные комплектующие — журнал За рулем

АВТОВАЗ начал использовать альтернативные комплектующие

Первые автомобили с узлами от новых поставщиков уже собраны на конвейере в Тольятти.

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До ухода на майские праздники волжский автогигант на одном из своих конвейеров опробовал установку комплектующих от нового поставщика. Информация носит предварительный характер и официального подтвержения пока не получала, однако в конце марта о новых поставщиках сообщал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Спустя месяц независимый источник Avtograd News написал о начале установки на автомобили Lada Granta фар головного света из Казахстана.

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Сообщается, что 25–28 апреля, то есть в последние рабочие дни перед длительной паузой (предприятие совмещает майские праздники с частью корпоративного отпуска) на линии сборки семейства Lada Granta было собрано 1200 товарных автомобилей. Причем в дневную смену на машины впервые устанавливались фары от нового поставщика из Республики Казахстан.

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Гранта получила головную оптику в ее нынешнем виде в результате рестайлинга 2018 года

До настоящего момента фары АВТОВАЗу поставляла компания ООО «Узчасис» (UzChasis) из Узбекистана. Тогда СМИ писали, что предприятие использует современное оборудование и технологии компаний Neolite ZKW Lightings Pvt Ltd (Индия) и Genter Service GmbH (Германия). Эксперты «За рулем» отмечали, что фары светят хуже дорестайлинговых, а лампы в них используются дорогие и редкие.

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Пауза в производстве на тольяттинской площадке АВТОВАЗа продлится с 29 апреля по 10 мая, а возобновление сборки 11 мая будет зависеть от того, насколько благоприятной окажется ситуация с комплектующими. Ее пытались разрешить за время корпоративного отпуска, перенесенного с лета на апрель, но по большинству моделей детали нашлись только на несколько дней, а сборка Niva Legend, по некоторым данным, не велась вовсе.

Также сообщается, что до майской остановки на конвейере Гранты в тестовом режиме (не для продажи) собрали несколько машин без АБС.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (21)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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