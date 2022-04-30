АВТОВАЗ начал использовать альтернативные комплектующие

Первые автомобили с узлами от новых поставщиков уже собраны на конвейере в Тольятти.

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До ухода на майские праздники волжский автогигант на одном из своих конвейеров опробовал установку комплектующих от нового поставщика. Информация носит предварительный характер и официального подтвержения пока не получала, однако в конце марта о новых поставщиках сообщал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Спустя месяц независимый источник Avtograd News написал о начале установки на автомобили Lada Granta фар головного света из Казахстана.

Сообщается, что 25–28 апреля, то есть в последние рабочие дни перед длительной паузой (предприятие совмещает майские праздники с частью корпоративного отпуска) на линии сборки семейства Lada Granta было собрано 1200 товарных автомобилей. Причем в дневную смену на машины впервые устанавливались фары от нового поставщика из Республики Казахстан.

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До настоящего момента фары АВТОВАЗу поставляла компания ООО «Узчасис» (UzChasis) из Узбекистана. Тогда СМИ писали, что предприятие использует современное оборудование и технологии компаний Neolite ZKW Lightings Pvt Ltd (Индия) и Genter Service GmbH (Германия). Эксперты «За рулем» отмечали, что фары светят хуже дорестайлинговых, а лампы в них используются дорогие и редкие.

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Пауза в производстве на тольяттинской площадке АВТОВАЗа продлится с 29 апреля по 10 мая, а возобновление сборки 11 мая будет зависеть от того, насколько благоприятной окажется ситуация с комплектующими. Ее пытались разрешить за время корпоративного отпуска, перенесенного с лета на апрель, но по большинству моделей детали нашлись только на несколько дней, а сборка Niva Legend, по некоторым данным, не велась вовсе.

Также сообщается, что до майской остановки на конвейере Гранты в тестовом режиме (не для продажи) собрали несколько машин без АБС.

Предположительно, сборка упрощенных версий позволит АВТОВАЗу вернуться на докризисные объемы производства.

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Фото: АВТОВАЗ