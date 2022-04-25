На сколько хватит деталей АВТОВАЗу? Названы сроки

Будут ли в автосалонах новые машины? Запас для их сборки создан, но он гораздо меньше ожидаемого и не по всем моделям...

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Перенесенный с июля-августа на апрель корпоративный отпуск должен был помочь АВТОВАЗу сформировать запас комплектующих, необходимых для сборки новых автомобилей.

Напомним, с середины прошлого года отечественный производитель сталкивается с дефицитом электронных компонентов, который сейчас усугубляется ситуацией вокруг военной спецоперации на Украине.

За время апрельского отпуска заводские службы предпринимали максимум усилий для налаживания новых цепочек поставок взамен разрушившихся прежних. Но, как сообщает (https://t.me/s/rusautomobile2) «Русский автомобиль» в Телеграм, за 20 дневный отпуск (с 4 по 24 апреля), компоненты аккумулированы только на несколько дней вперед. Причем не для всех моделей.

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С понедельника 24 апреля заработали все сборочные линии — конвейер завода Lada Ижевск, где делают семейство Lada Vesta, и все три «нитки» завода АВТОВАЗ в Тольятти. Однако на линии по сборке внедорожников сейчас делают только Niva Travel — по данным источника, классическая Niva Legend комплектуется другими датчиками ABS, которых найти не удалось. Отметим, что датчики антиблокировочной системы поставлялись в Тольятти с расположенного в Самаре завода компании Bosch.

Автоматической трансмиссии у Lada тоже пока не будет — машины с роботами и вариаторами вернутся в продажу в лучшем случае через год.

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Фото: Егор Алеев / ТАСС