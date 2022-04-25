На сколько хватит деталей АВТОВАЗу? Названы сроки — журнал За рулем

На сколько хватит деталей АВТОВАЗу? Названы сроки

Будут ли в автосалонах новые машины? Запас для их сборки создан, но он гораздо меньше ожидаемого и не по всем моделям...

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Перенесенный с июля-августа на апрель корпоративный отпуск должен был помочь АВТОВАЗу сформировать запас комплектующих, необходимых для сборки новых автомобилей.

Напомним, с середины прошлого года отечественный производитель сталкивается с дефицитом электронных компонентов, который сейчас усугубляется ситуацией вокруг военной спецоперации на Украине.

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За время апрельского отпуска заводские службы предпринимали максимум усилий для налаживания новых цепочек поставок взамен разрушившихся прежних. Но, как сообщает (https://t.me/s/rusautomobile2) «Русский автомобиль» в Телеграм, за 20 дневный отпуск (с 4 по 24 апреля), компоненты аккумулированы только на несколько дней вперед. Причем не для всех моделей.

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С понедельника 24 апреля заработали все сборочные линии — конвейер завода Lada Ижевск, где делают семейство Lada Vesta, и все три «нитки» завода АВТОВАЗ в Тольятти. Однако на линии по сборке внедорожников сейчас делают только Niva Travel — по данным источника, классическая Niva Legend комплектуется другими датчиками ABS, которых найти не удалось. Отметим, что датчики антиблокировочной системы поставлялись в Тольятти с расположенного в Самаре завода компании Bosch.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

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