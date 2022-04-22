Лады лишились автоматических коробок

Это касается и вариаторов Jatco, и вазовских роботов АМТ.

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В продаже осталось всего несколько экземпляров Лад с автоматическими трансмиссиями, и новые поступят дилерам очень нескоро. Об этом сообщил автоэксперт, юрист Сергей Смирнов в своем Telegram—канале со ссылкой на дилерский центр Lada в Тольятти.

Лады с роботами и вариаторами вернутся в продажу только через год, при условии, что за это время АВТОВАЗ найдет новых поставщиков комплектующих и агрегатов.

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Но автоматические трансмиссии — не в приоритете АВТОВАЗа. Машины с вариаторами и роботами приобретали лишь 10% покупателей Лад, в то время как в среднем по рынку на новые машины с автоматическими трансмиссиями приходится около двух третей продаж.

АВТОВАЗ выпустит всю линейку Lada. При любом сценарии с Renault.

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