Лады лишились автоматических коробок

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В продаже осталось всего несколько экземпляров Лад с автоматическими трансмиссиями, и новые поступят дилерам очень нескоро. Об этом сообщил автоэксперт, юрист Сергей Смирнов в своем Telegram—канале со ссылкой на дилерский центр Lada в Тольятти.
Лады с роботами и вариаторами вернутся в продажу только через год, при условии, что за это время АВТОВАЗ найдет новых поставщиков комплектующих и агрегатов.
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Фото: «За рулем»