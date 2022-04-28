На АВТОВАЗе прокомментировали возможную остановку сборки Весты

По данным независимых источников, Весту перестанут делать до осени, а остальные модели - до июня. Пресс-служба производителя опровергла эту информацию.

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В начале текущей недели в соцсетях распространяется информация о работе волжского автогиганта в ближайшем будущем. Независимые источники сообщали о возможной остановке производства на заводе Lada Ижевск, где делают семейство Vesta. По этим данным, простой начнется после майских праздников и продлится до осени. А завод в Тольятти, производящий Granta, Largus и Niva, якобы также не запустится после весеннего отдыха и приступит к работе лишь в июне.

Кроме того, сообщалось о возможном переносе выпуска автомобилей с ижевской площадки и московского завода Renault Россия на завод в Тольятти, в результате чего предприятие сможет сэкономить на логистических затратах по доставке компонентов.

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Пресс-служба АВТОВАЗа в разговоре с корреспондентом «За рулем» опровергла эту информацию. Примерно в то же время ИА Удмуртия опубликовало более развернутый комментарий вазовского пресс-центра, конкретно по ситуации с Вестой: «Сегодня завод работает. Дальше график будет формироваться исходя из поступления к нам необходимых компонентов для сборки автомобиля. Пока предположить ничего нельзя, равно как и говорить, что завод будет стоять до осени. Это неверная информация».

Сейчас обе производственные площадки автогиганта в Тольятти и Ижевске готовятся к уходу на майские праздники, конвейеры на это время будут остановлены. Ни о каких дополнительных изменениях рабочего графика АВТОВАЗ официально не сообщал.

По мнению главы Минпромторга Дениса Мантурова, предприятие Renault Россия в московских Печатниках можно занять производством автомобилей Lada, такой вариант может быть рассмотрен.

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Фото: Раиса Ибрагимова / ТАСС