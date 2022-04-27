Производство Renault Duster, Arkana и Kaptur остановят

Renault готов продать свою долю АВТОВАЗа, но при условии, что в течение 5–6 лет сможет выкупить ее обратно. Также французы могут передать московский завод Правительству Москвы. На этом заводе, в случае успешной сделки, будут выпускать другие автомобили.

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Renault намерен продать свою долю в АВТОВАЗе и покинуть московский завод «Renault Россия» (бывший «Автофрамос»), об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передает агентство ТАСС.

Свой пакет акций АВТОВАЗа (68%) французы по схеме «сделки за рубль» уступят, вероятнее всего, Научному автомоторному институту (ФГУП НАМИ), который, к слову, подведомственен Минпромторгу. Причем при продаже доли Renault получит опцион на ее обратный выкуп со сроком действия пять-шесть лет.

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Завод «Renault Россия» в Печатниках французы передадут в управление администрации Москвы. Напомним, что бывший «Автофрамос» сейчас на 100% принадлежит Renault. Миноритарная доля в АВТОВАЗе — 32% — сохранится за госкорпорацией «Ростех». Мантуров подчеркнул: если НАМИ и «Ростех» в период отсутствия французов будут вкладывать средства в развитие АВТОВАЗа, то сумму инвестиций учтут при возможном обратном выкупе автогиганта концерном Renault.

Московской завод «Renault Россия» закрывать не планируют, но о выпускавшихся на нем кроссоверах Renault Duster, Arkana и Kaptur придется забыть, во всяком случае на время. По мнению главы Минпромторга, предприятие в Печатниках можно занять производством Lada.

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«Покупать или, тем более, национализировать не входит в наши планы. Но если у компании нет сегодня возможности обеспечивать поставку компонентов, мы не можем бесконечно находиться в ожидании. Мы будем вынуждены найти альтернативу. Это будет касаться всех автопроизводителей, которые будут тянуть с решением», — приводит слова Мантурова агентство ТАСС.

Широко растиражированную ранее информацию о том, что АВТОВАЗ могут продать китайским инвесторам, министр охарактеризовал как не соответствующую действительности: таких переговоров не проводилось.

Напомним, ФГУП НАМИ сейчас ведет один крупный автомобильный проект — это разработка представительских машин Aurus на Единой модульной платформе. Также проектному институту принадлежит пакет 63,5% в ООО «Аурус», которое занимается производством этих авто для частных заказчиков.