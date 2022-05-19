Упрощенная Гранта - названы сроки старта продаж

Серийное производство таких машин, по предварительным данным, начнется в июле текущего года.

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Так называемый деконтентинг, то есть упрощение комплектаций автомобилей, в этом году станет трендом для многих производителей и, в частности, для АВТОВАЗа. Паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» ВКонтакте сообщает, что руководство автогиганта рассчитывает в июле объявить прием дилерских заявок на упрощенные версии модели Lada Granta.

Судя по последним сообщениям, именно эта модель первой примерит на себя политику по формированию комплектаций в условиях дефицита комплектующих. На данный момент, по данным источника, на АВТОВАЗе изготовлено всего семь автомобилей, имеющих минимальное количество зарубежных компонентов. Все машины предназначены для сертификационных испытаний, прохождение которых сделает возможной продажу этих машин.

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Серийное производство «простой» Гранты, по предварительным данным, стартует на первой неделе июля, и в июле же дилеры начнут получить такие машины в свои автосалоны. Выпуская лишенные некоторых электронных систем автомобили, АВТОВАЗ планирует выйти на темпы производства, близкие к докризисным: планируется собирать по 30 000 автомобилей в месяц.

Таким образом, пока в общих чертах подтверждаются ранее объявленные планы: в апреле на АВТОВАЗе заявляли, что готовы начать производство упрощенных машин с июня и июля 2022 года.

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Фото: АВТОВАЗ