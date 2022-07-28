Едешь в отпуск? Не нарвись на этот развод!

Специалисты предупреждают, что этим летом как никогда велик шанс оплатить проезд... по бесплатной дороге.

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Новая схема мошенничества приобрела опасный размах этим летом, когда россияне массово поехали в отпуска на автомобилях. Иногда автомобилисты не до конца понимают, где началась платная автомагистраль (и началась ли она вообще), чем и пользуются интернет-аферисты. Они присылают сообщения со ссылками на фишинговые сайты, которые как две капли воды похожи на настоящие страницы компаний платных услуг.

В компании «Автодор» рассказали, что попасться на эту удочку проще простого. В адресе поддельного сайта мошенники заменяют порой всего одну букву, так что по виду ссылки вы вполне можете решить, что за ней скрыт сайт реальной компании. Более того, сам поддельный сайт оформлен, как правило, в виде почти точной копии компаний по обслуживанию платных дорог.

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К тому же операторы платных дорог действительно присылают смс-уведомления о задолженности, поэтому ситуация выглядит очень реалистично. Но специалисты советуют не торопиться переводить деньги, а самостоятельно найти официальный сайт организации. А также проверить наличие задолженности по госномеру авто.

Мошенничество реально массовое — сотрудники службы кибербезопасности уже вычислили десятки преступных групп, говорят в «Автодоре», и неизвестно, сколько их еще... Поэтому будьте внимательны.

А вот еще одна важная новость: с лихачами предложили бороться по-новому.

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