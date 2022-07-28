Разработаны новые меры борьбы с лихачами на дорогах

В закон предложили добавить новое понятие — умышленное опасное вождение.

Материалы по теме Автомобилистам напомнили, как оспорить выписанный ГИБДД штраф

О разработке законопроекта сообщил замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале. Он рассказал, что работа над поправками велась в течение полугода.

В результате законодатели разработали комплексный подход к наказанию лихачей на дорогах. Для привлечения к ответственности теперь нужно будет, в том числе, установить, действительно ли действия водителя были умышленными. Также правоохранителям потребуется подтвердить факт нарушения при помощи видеозаписи.

Материалы по теме В ГИБДД нашли новый способ наказания нарушителей

К сообщению также приложен полный текст проекта. В нем указано, что умышленное опасное вождение повлечет наложение административной ответственности. Лихачу в первый раз придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Если водитель попадется повторно, то размер штрафа увеличится вдвое. Также в этом случае возможно лишение водительских прав на один год.

По мнению авторов, комплексная система позволит дифференцированно подходить к наказанию: от штрафа до лишения прав. Также новый документ поможет обеспечить безопасность других участников дорожного движения.

«За рулем» можно читать в Viber.

: Şahin Sezer Dinçer

Unsplash