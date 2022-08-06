Нам рассказали, когда ждать самые «злые» пробки

Составляя прогноз, эксперты госкомпании «Автодор», оператора платных дорог, опирались на статистику прошлых лет.

По всей сети платных дорог, находящихся в доверительном управлении госкомпании, в августе рост загруженности дорог прогнозируется минимум на 10%, сообщает «Автодор». В июле интенсивность трафика легковых автомобилей уже увеличена до 40% относительно июньских значений.

Специалисты ожидают, что в августе через пункты взимания платы (ПВП) и рамки «свободного потока» автомобилисты совершат более 30 млн проездов.

Пиковых значений загрузка магистралей достигнет в субботы 13-го и 20-го августа. Объясняют это тем, что во вторую и третью субботу августа большой поток автомобилей идет в Москву, многие возвращаются из отпуска, и в то же время — едут на юг, на отдых. Поэтому, отправляясь в отпуск, лучше выбрать для выезда из Москвы, например, воскресенье или понедельник.

Вместе с ростом загруженности дорог растет и аварийность. Госкомпания «Автодор» просит автомобилистов быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль уставшими и в нетрезвом виде.

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Любая авария замедляет транспортный поток, время теряют не только участники ДТП, но и окружающие автомобилисты.

«Автодор» информирует, что активно строится главная дорога на юг — М-4 «Дон». В следующем году будет открыто движение по обходу Ростова-на-Дону (строительный адрес — «обход Аксая»).

Фото: ТАСС