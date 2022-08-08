Автопутешествия станут интереснее

Пропускная способность дорог, места для комфортного отдыха, безопасность, развлечения — работа над этим уже ведется.

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Автотуризм выгоден всем — и путешествующим, и регионам. Поэтому ему в России уделяется все больше внимания.

Знаковым событием стало первое совместное заседание Комитета «Маркетинг территорий» Национального конгресс-бюро и рабочей группы по маркетингу территорий экспертного совета комитета Госдумы по туризму и туристической инфраструктуре, которое прошло в рамках деловой программы Российского туристического форума «Путешествуй!» c 4 по 7 августа на ВДНХ.

Тема заседания говорит сама за себя: «Автомаркетинг мест: как автотуризм меняет индустрию встреч и какие события нужны регионам для внутреннего позиционирования». То есть обсуждались новые форматы и сценарии путешествий, а особое внимание уделили созданию инфраструктурных кластеров и якорных точек на маршрутах.

Не транзит, а точка назначения

Например, чтобы Ростовская область перестала быть транзитным местом, а стала точкой назначения для путешественников, в регионе разработан гайд для автопутешественников «По дороге на юг». В него, как рассказала руководитель центра развития делового туризма Ростовской области Ольга Мелина, вошли достопримечательности, места отдыха и развлечений, ориентированные на автотуристов.

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Больше широких дорог

В Краснодарском же крае работают над расширением пропускной способности автодорог, логистикой событийных мероприятий для автотуристов. Но эти меры требуют времени и значительных капиталовложений, говорит специалист по развитию НАО «Корпорация развития Краснодарского края» и руководитель Ассоциации глэмпингов юга России Антон Кулагин.

Квесты с призами

В Пермском крае, по словам директора «Альт Престиж» Татьяны Прокопчук, создаются маршруты для автогостей. Проезжая по ним, путешественники получают развитую инфраструктуру, экскурсионные программы, могут участвовать в квестах с призами и многое другое.

«Показатель зрелости автотуризма — его выделение в качестве самостоятельной ниши. И это в России уже произошло: авто- и мототуристы воспринимаются игроками индустрий туризма и встреч в качестве перспективной целевой аудитории. Для этой группы есть резон адаптировать продукты, проектировать сценарии, уточнять субпозиционирование. Вид транспорта действительно определяет бытие и сознание путешественника, а дорога способна служить самостоятельной аттракцией», — отметила руководитель рабочей группы по маркетингу территорий Экспертного совета Комитета Госдумы по туризму и туристической инфраструктуре Наталия Белякова. — Специфика автопутешественника, слухи о спонтанности которого сильно преувеличены, — за одну остановку реализовать максимум сценариев. От культурно-познавательного туризма до цифровой и базовой гигиены. «Передавать» туриста от одного субъекта другому так, чтобы своеобразие каждого считывалось благодаря дифференцированным, дополняющих друг друга аттракциям — эту логику еще предстоит освоить местным бизнесам, которые хотят зарабатывать здесь и сейчас».

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«За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, уже предлагает различные виды маршрутов для автопутешественников в рамках проекта «Страна за рулем», включая направления, рассчитанные на семейный туризм, промышленный или агротуризм. Это делает маршруты популярнее, подчеркнул заместитель генерального директора «За рулем» по маркетингу, рекламе и PR Степан Кузьменко.

Маршрут как цель

Интересный тезис предложил генеральный директор брендингового агентства DDC Group Сергей Калинчук: развитие автомагистралей, как линий туристического притяжения (дестинации). То есть люди будут решать, по какой дороге ехать — мыслить не точками, а трассами, которые сами по себе могут стать местами притяжения. Сделать это можно, например, с помощью организации событий по пути следования.