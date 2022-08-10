На выезде из Крыма образовалась пробка. Проверили слух

После происшествия на аэродроме в Новофедоровке ряд СМИ стал распространять слух, что туристы начали массово покидать полуостров.

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СМИ и отдельные телеграм-каналы пишут, что после детонации боеприпасов на аэродроме в Новофедоровке туристы начали массово покидать Крым, что привело к гигантским заторам на подъезде к Крымскому мосту.

Официальные органы власти эту информацию опровергли и просят не поддаваться панике. Так, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале сообщил, что Крымский мост работает в обычном режиме, без ограничений, и попросил доверять только официальным источникам.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с ТАСС отметила, что происшествие не повлияет на безопасность туристов и ход туристического сезона в регионе.

В Ростуризме также подтвердили, что обстановка на курортах сейчас спокойная, туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме.

«По данным региональных властей, туристы в результате ЧП в Крыму не пострадали — инцидент произошел в некурортной зоне», — написала в телеграм-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

Тем не менее, определенные меры по защите граждан были приняты, о них в своем телеграм-канале рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 9 августа 2022 года до 20:00 24 августа 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов. А также на объектах Минтранса Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым и ряде других гособъектов. Мера профилактическая, ситуация под контролем.

«Безопасность Республики Крым, её жителей и гостей обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами», — подчеркнул Аксенов.

Туристы начали постепенно возвращаться на пляжи. При этом есть случаи, когда путешественники действительно решили досрочно прервать отпуск.

Что случилось?

По данным Минобороны РФ, на аэродроме в 15:20 мск во вторник взорвались боеприпасы, авиационная техника не повреждена, причины происшествия устанавливаются. Основная версия ЧП — нарушение требований пожарной безопасности.

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По докладу с места, признаков и фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва на аэродроме Новофедоровка не зафиксировано. В результате несчастного случая пострадало девять человек, есть погибший.

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Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС