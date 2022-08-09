Дороги России стали безопаснее, но по одному пункту аварийность растет

С начала года на дорогах России произошло 53,5 тыс. аварий.

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При этом количество ДТП в России продолжает снижаться: за первые шесть месяцев — на 7,2%. Жертвами аварий стал 5651 человек (-3,9%) и 67,7 тыс. получили травмы (-7,5%). сообщают «Известия» со ссылкой на аналитику МВД.

Ситуация нормализуется в связи с улучшением дорожной инфраструктуры, ужесточением наказаний за нарушения ПДД и более ответственным поведением водителей и пешеходов.

Так, снизилось число аварий с участием нетрезвых водителей — сразу на 20%, до 5295 случаев в первом полугодии. Это стало результатом планомерной работы, которую проводит ГИБДД, да и сами водители стали ответственнее — все чаще участники дорожного движения, увидевшие на дороге нетрезвого водителя, сообщают об этом в полицию.

Интересно, что после фактической отмены техосмотра для легковых машин аварийность по вине неисправных авто не выросла, а снизилась на 21,2%. На 3,4% стало меньше ДТП с участием детей (8516 происшествий), на 27% уменьшилось число ДТП на железнодорожных переездах (73 эпизода).

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Однако нерешенные вопросы остаются: например, неурегулированное законодательство в отношении электросамокатов, которых с каждым годом становится все больше. В целом по России сразу в 2,7 раза увеличилось количество происшествий с участием «средств индивидуальной мобильности» (СИМ). С начала года зафиксировано 370 таких случаев, за тот же период прошлого года — только 135.