В итоге пять автомобилей сжимаются до размеров одного.

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Наблюдение за разрушениями на удивление расслабляет. Даже если под прессом вдруг оказывается интересный и редкий автомобиль. В видео нет ни музыки, ни объяснений — только звук моторов и скрежет металла.

Машины просто укладывают одну на другую и давят. Ford Tempo, сверху Dodge Daytona, а на них — Ford Thunderbird. Затем Oldsmobile Cutlass, Dodge Neon и Ford Escort с Plymouth Sundance.

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Но последняя машина — нечто особенное, что было выпущено в количестве всего 1400 экземпляров. Это Buick Skyhawk Road Hawk в особой версии с внешним стайлинг-пакетом. Увы, но отреставрировать этот Skyhawk никак нельзя — салон изодран в клочья, панели кузова сломаны, все ржавое…

Самую же необычную мототехнику вы можете найти на таких вот мероприятиях.

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Фото, видео: Youtube