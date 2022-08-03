Где найти самую необычную мототехнику

Например, трехколесный «огонь» от Morgan — 3 Wheeler.

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Ради этого стоит посещать мотофестивали и мотовыставки. Например, посвященные Дню мотоциклиста, который в этом году отмечался 20 июня (в 2023 году он будет праздноваться 19 июня — это всегда третий понедельник первого летнего месяца). Одно из таких мероприятий посетил эксперт «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Кирилл Милешкин. И там в экспозиции он обнаружил весьма интересный образчик мототехники — британский Morgan 3 Wheeler.

Это новодел под старину (исходник — модель, которая выпускалась до 1953 года), производили который с 2011 года до 2021-го. Всего было выпущено около 2,5 тысяч таких трициклов. Модель с узкой кабиной для двух человек, оснащена мотоциклетными колесами (два спереди и одно ведущее сзади) и мотоциклетным двухцилиндровым V—образным двигателем, который вынесен вперед.

Мощность 1,8-литрового мотора составляет, в зависимости от версии, от 83 до 136 л.с., чего для 500-килограммового аппарата вполне достаточно. Коробка передач у этой модели — от Mazda MX—5.

Поездки на таком трицикле превращаются в настоящий фан — езду ради езды. И Morgan 3 Wheeler ценятся настолько, что могут претендовать на звание коллекционной техники. Следующее поколение 3 Wheeler будет совсем другим — с трехцилиндровым двигателем Ford, который будет прятаться под капотом. И это уже не то.

Стоит такой Morgan 3 Wheeler немало. На вторичном рынке России их в продаже нет, а вот за рубежом эти трициклы продаются по цене от 47,5 тысяч до 75 тысяч евро (от 3 до 4,5 млн рублей). Да и там мы нашли в продаже всего 9 экземпляров.