Производство мотоциклов Урал запустили... Не поверите где! — журнал За рулем

Производство мотоциклов Урал запустили... Не поверите где!

Ural Motorcycles начала выпускать мотоциклы для дальнего зарубежья, для чего открыла завод в другой стране.

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Начался выпуск мотоциклов Ural в Казахстане. В Россию эти байки не пойдут, а будут продаваться в страны дальнего зарубежья. Уралы для нашего рынка, как и прежде, будут производиться на российском заводе.

Новый завод находится в городе Петропавловск на севере Казахстана, пишут «Известия». Мотоциклы со складов предприятия, а это модель с двумя ведущими колесами Gear Up, будут отправляться в страны Евросоюза, США, Канаду, Австралию и Японию.

Производство мотоциклов Урал запустили... Не поверите где!

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Производство в Казахстане — не полного цикла. Там происходит лишь окраска и сборка байков из комплектующих, поставляемых ИМЗ. Красят мотоциклы пока только в один цвет — красный металлик.

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Как отметили в Ural Motorcycles, открытие завода в Казахстане — вынужденная мера, связанная с санкциями против России. При этом, как известно, спрос на российские мотоциклы в других странах не снижается.

Фото: Ural Motorcycles

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