Дорога в Крым «под угрозой»

Крымский мост не дает покоя властям Украины. Например, Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского, назвал строительство моста незаконным и заявил, что данный мост, как и прочие подобные объекты, «должны быть уничтожены».
Свои идеи Подоляк обсуждал с журналистами издания The Guardian. Также он поделился и планами украинских властей:
«Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель. Это незаконное сооружение, а также основной путь для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены».
Другой советник офиса президента Украины Алексей Арестович пообещал, что Крымский мост будет уничтожен вооруженными силами Украины при появлении «первой технической возможности» в «ближайшие два-три месяца», так как это «цель номер один для поражения».
По поводу «технической возможности» со слов депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко известно следующее. Киев и Лондон обсуждали совместные планы по уничтожению Крымского моста на саммите НАТО. Но зампостпред Великобритании при ООН Джеймс Кариуки от этого открестился и заявил, что ничего о таких переговорах не слышал.
Тем временем Крымский мост защищают современные комплексы противовоздушной обороны, в том числе радиолокационные, а в случае нападения Украины на Крым зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обещал Киеву «судный день».
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Фото: ИЦ «Крымский мост»