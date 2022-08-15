Большую часть камер уберут с дорог

С таким предложением выступили в Госдуме: аудит камер выявит места, где они не нужны.

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил провести аудит дорожных камер. В итоге, уверен депутат, можно будет демонтировать 70% комплексов фиксации нарушений.

Причиной такого предложения стал штраф одному из водителей за непристегнутого плюшевого кота, сидящего в кресле автомобиля. Ярослав Нилов уверен, что камеры, которые «были призваны частично заменить» инспекторов ГИБДД с этим не справились.

«Вот в этом — квинтэссенция бреда нынешних комплексов фото- и видеофиксации. Наглядно. Нашествие камер уже серьёзно деформировало систему ГИБДД, сотрудников которой комплексы фиксации были призваны частично (и безуспешно, как оказалось) заменить», — пишет депутат в своем Telegram —канале.

Также он называет мифом безопасность дорог, оборудованных камерами и объясняет, для чего на самом деле устанавливается большинство комплексов:

«Вся безопасность на дорогах, оборудованных камерами, — большей частью миф, красиво монетизированный в пользу региональных бюджетов и владельцев устройств».

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Также Ярослав Нилов напомнил, что Госдума давала добро штрафовать водителей с помощью камер далеко не за все нарушения:

«Мы ведь не зря внесли в Госдуму законопроект, разрешающий привлекать водителей с помощью комплексов фиксации только за нарушение скоростного режима и еще несколько видов нарушений — но точно не ремень и телефон».

Камеры же, не менее 70% которых следовало бы убрать с дорог, депутат назвал «кошельками», а не инструментами безопасности.

Скоро оспорить штраф с камер станет проще.

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Фото: EPA/TASS