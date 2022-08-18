Принятие стандарта Евро-7 отложили — журнал За рулем

Принятие стандарта Евро-7 отложили

Будущий стандарт выбросов очень беспокоит автопроизводителей, хоть и формулировки его расплывчаты.

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Будущий стандарт выбросов Евро-7 до сих пор не до конца сформулирован. Кроме того, его принятия европейским странам придется ждать до осени 2022 года (вступить в силу он должен в 2025 или 2026 году). Все это очень беспокоит автопроизводителей.

Запрет на машины с двигателями внутреннего сгорания, запланированный на 2035 год, — не самая близкая угроза. За десять лет до этого, всего через 3–4 года, автокомпаниям придется подстраиваться под стандарты Евро-7. Пока что никто точно не знает, какими они будут. Но одно можно сказать наверняка — дизельные автомобили в них не впишутся.

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То есть, Евро-7 станет последним гвоздем в крышку гроба дизельных двигателей в Европе. Но это не означает, что бензиновым моторам ничего не угрожает. Проблема в холодном пуске, для которого скоро потребуется система обогрева, способная снизить вредные выбросы.

Поэтому автопроизводители хотели бы быстрее узнать нормы Евро-7, чтобы у них было больше времени на то, чтобы вписаться в эти нормы. Но Еврокомиссия не приняла новый стандарт ни в четвертом квартале 2021 года, как планировалось изначально, ни 20 июля 2022 года.

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Ассоциация европейских автопроизводителей призывает Еврокомиссию принять во внимание огромные инвестиции, уже сделанные автомобильной промышленностью, чтобы достичь полной углеродной нейтральности к 2050 году. По сути, автопроизводители просят политиков и экологов сбавить темп.

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Фото: Christian Wiediger / Unsplash

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