Принятие стандарта Евро-7 отложили

Будущий стандарт выбросов Евро-7 до сих пор не до конца сформулирован. Кроме того, его принятия европейским странам придется ждать до осени 2022 года (вступить в силу он должен в 2025 или 2026 году). Все это очень беспокоит автопроизводителей.
Запрет на машины с двигателями внутреннего сгорания, запланированный на 2035 год, — не самая близкая угроза. За десять лет до этого, всего через 3–4 года, автокомпаниям придется подстраиваться под стандарты Евро-7. Пока что никто точно не знает, какими они будут. Но одно можно сказать наверняка — дизельные автомобили в них не впишутся.
То есть, Евро-7 станет последним гвоздем в крышку гроба дизельных двигателей в Европе. Но это не означает, что бензиновым моторам ничего не угрожает. Проблема в холодном пуске, для которого скоро потребуется система обогрева, способная снизить вредные выбросы.
Поэтому автопроизводители хотели бы быстрее узнать нормы Евро-7, чтобы у них было больше времени на то, чтобы вписаться в эти нормы. Но Еврокомиссия не приняла новый стандарт ни в четвертом квартале 2021 года, как планировалось изначально, ни 20 июля 2022 года.
Ассоциация европейских автопроизводителей призывает Еврокомиссию принять во внимание огромные инвестиции, уже сделанные автомобильной промышленностью, чтобы достичь полной углеродной нейтральности к 2050 году. По сути, автопроизводители просят политиков и экологов сбавить темп.
- С дорог хотят убрать более 70% комплексов фиксации нарушений ПДД.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото: Christian Wiediger / Unsplash