Проект российского электромобиля Zetta закрыт — журнал За рулем

Проект российского электромобиля Zetta закрыт

Семейство автомобилей на электрической тяге, полностью разработанное отечественными специалистами, не будет производиться в России.

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Разработка российского электромобиля Zetta в Тольятти велась с 2013 года, по уточненным планам машины с розничной ценой 550 тысяч рублей должны были начать выпускать в Тольятти в конце 2020 — начале 2021 года. Для запуска производства у возглавлявшего проект предпринимателя Дениса Щуровского не хватало 100 млн рублей, которые пообещал выделить из Фонда развития промышленности Минпромторг. Однако этого не произошло.

Проект российского электромобиля Zetta закрыт

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Впервые информация об отказе в госинвестициях появилась еще в сентябре 2020 года: тогда сообщалось, что комиссия ФРП пришла к выводу, что указанной суммы все равно не хватит для индустриализации проекта, и рекомендовала инициаторам проекта найти инвестора, готового софинансировать проект вместе с фондом. Теперь же «Русский автомобиль» сообщает в Телеграм, что проект закрыт — очевидно, инвестор так и не нашелся.

Проект российского электромобиля Zetta закрыт

Напомним, речь идет о двухместном автомобиле с  габаритами 3030, 1760 и 1600 мм. Конструкция кузова — каркасно-панельная: несущая рама из труб прямоугольного сечения и внешние панели из стеклопластика. Привод — электрический на переднюю ось (планировался и полноприводный вариант) с питанием от литий-ионной батареи китайского производства. Запас хода — около 180 км.

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Источник указывает, что за все время было создано всего пять экземпляров Зетты, а также еще один недостроенный каркас. В своем нынешнем виде проект, по данным автора заметки, больше не существует, однако отдельно отмечается следующее: «В России электромобили Zetta производиться не будут». Возможно, Зетту ожидает рестарт где-то за границей.

Фото: Zetta

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