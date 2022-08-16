Электромобиль EVM Pro на шасси УАЗа: план выпуска до конца года

На заводе используется оборудование, применяемое на заводах Tesla, а также станки российской разработки.

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Московский завод электрокаров в текущем году выпустит первую сотню коммерческих грузовиков EVM Pro на электрической тяге. Как пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу петербургского стартапа «Электромобили Мануфэкчуринг рус» (ЭМР), технический запуск состоится в сентябре, а официальное открытие серийного производства — в четвертом квартале 2022 года.

Производственная площадка ЭМР строится на территории ОЭЗ «Технополис Москва». Завод компактный: он займет площадь 3 тысячи кв. м и позволит выпускать до 1 тысячи автомобилей в год. В феврале компания получила одобрение межведомственной комиссии на заключение СПИК 2.0, подписание контракта должно состояться в сентябре.

«Сейчас идет приемка заказанного оборудования, его установка, компоновка производственных линий. Всего в списке 100 станков различного назначения, в том числе те, что применяются на заводах Tesla. Часть оборудования — собственная разработка инженеров нашей компании, что позволило отказаться от приобретения европейских аналогов», — заявил гендиректор ЭМР Илья Рашкин.

Напомним, электромобиль EVM Pro презентовали широкой публике на форуме ПМЭФ 22 февраля 2022 года. Конструкция базируется на шасси УАЗ Профи. По словам авторов проекта, компания самостоятельно разрабатывает силовую и бортовую электронику, создает электродвигатели и планирует переход на российские аккумуляторы к концу текущего года. Заявленный запас хода на нынешних батареях — 300 км. Масса машины — 3,5 тонны, полезная нагрузка — до 1 тонны.

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Запланировано несколько модификаций: промтоварный фургон, еврофургон (тент), изотермический фургон, авторефрижератор. По данным компании, объем предзаказов на данный момент составляет 500 электромобилей. Судя по предзаказам, самыми распространенными сферами применения электромобиля будут доставка последней мили и логистика внутри больших предприятий.

Ориентировочная цена EVM Pro уже названа.

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Фото: evm.eco