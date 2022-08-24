Слухи о прекращении проекта электрокаров Zetta оказались преждевременными

В Минпромторге заявили, что не получали такой информации.

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Семейство автомобилей на электрической тяге, полностью разработанное отечественными специалистами, не будет производиться в России, проект свернут, инвестор так и не нашелся... — совсем недавно об этом писали СМИ. Однако Минпромторг России не получал информацию о прекращении проекта отечественных электромобилей Zetta, и сейчас идет поиск инвестиций в проект, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

«Как и любой другой частный проект, его реализация сопряжена с необходимостью привлечения инвестиций. Их поиском как раз и занято предприятие», — заявили в ведомстве.

Вопросы локализации не сильно влияют на реализацию проекта, подчеркнули в Минпромторге. Ключевые узлы, например приводная система, являются собственной локализованной разработкой компании или поставляются из дружественных стран.

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Zetta — первый российский электромобиль, который собираются серийно выпускать на заводе в Тольятти. Он представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Максимальная скорость электромобиля — 120 км/ч, запас хода — около 180 км.

Сроки серийного запуска проекта до сих пор неясны, информация ходит противоречивая. «За рулем» направил запрос на комментарий разработчикам отечественного электрокара.

Фото: Минпромторг