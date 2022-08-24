Женевского автосалона не будет, но замену ему уже придумали

Многочисленные международные автокомпании должны были представить свои автомобильные новинки в новом формате.

Женевский автосалон 2023 все-таки не состоится, такое решение приняли организаторы выставки. Это было бы первое автомобильное шоу после вынужденного перерыва из-за коронавируса, но увы.

Уже и дата была назначена, и план состоял в том, чтобы провести GIMS 2023 в два этапа: первый с 14 по 19 февраля 2023 года в Palexpo в Женеве, а второй — мировая премьера — в ноябре того же года в Дохе, Катар.

Это был бы первый Женевский автосалон с 2019 года. Напомним, в 2020, 2021 и 2022 годах выставка новинок была отменена из-за пандемии коронавируса.

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Но теперь автосалону вновь не суждено состояться «из-за отсутствия предсказуемости в связи с неопределенностью в мировой экономике и геополитической ситуации, а также рисков, связанных с развитием пандемии».

«Мы сделали все возможное, чтобы провести GIMS 2023 в Женеве в феврале. Усовершенствованный формат мероприятия и новый проект были очень хорошо приняты. Но, в конце концов, риски перевесили возможности», — сказал президент фонда «Постоянный комитет международного автомобильного салона в Женеве» Морис Туреттини.

Тем не менее, первое ответвление автошоу должно состояться в Дохе (Катар) в ноябре 2023 года, как и было запланировано. Пока еще слишком рано говорить об участниках и о стоимости входных билетов, но вскоре организаторы вместе с партнерами Qatar Tourism поделятся первыми подробностями о «мировой премьере» в Дохе.

Вот такое необычное решение — Женевский автосалон 2023 проведут в этот раз в Дохе (Катар). В будущем мероприятие в Катаре планируется устраивать каждые два года.

Фото: GIMS