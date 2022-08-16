Олдтаймер-Галерея 2022: к 115-летию Гаража Его Императорского Величества

Российская ретровыставка старинных автомобилей после двухлетних «петербургских гастролей» возвращается в столицу.
Её центральной темой на этот раз станет 115-летие Собственного Его Императорского Величества Гаража. Экспонаты отдельной экспозиции — «Царский выезд», собрали из многих автомобильных и исторических коллекций, как российских, так и зарубежных. Впервые здесь будет представлено несколько подлинных экземпляров машин, которыми пользовались Николай II и члены императорской семьи.
Старт гонки на Императорский приз, первые российские автомобильные салоны, поездки Николая II по стране, сборочный цех Русско-Балтийского завода — это и многое другое можно будет увидеть на выставке.
Экспозиция «Секретный гараж» познакомит посетителей с графическими работами известного промышленного дизайнера и иллюстратора Андрея Ткаченко, а также футуристическими концепткарами, хот-родами и авангардными мотоциклами из именитых кастом-мастерских и частных коллекций. Автор Андрей Ткаченко намеренно делает отсылку к эпохе СССР: какими могли бы быть машины параллельной советской реальности?
Олдтаймер-Галерея проводится уже более двадцати лет и всякий раз удивляет неожиданной тематикой. Эти удивительные автомобили и мотоциклы когда-то побеждали в конкурсах элегантности и гонках, были покорителями сердец и недоступной мечтой для целых поколений, переживали годы забвения и меняли своих владельцев.
Невозможно представить Олдтаймер-Галерею и без «блошиного рынка».
Здесь знатокам и ценителям порой удается отыскать настоящие антикварные жемчужины.
Билеты на выставку можно приобрести по ссылке.
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Фото: Depositphotos