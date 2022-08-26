Машина, продажи которой начнутся уже в следующем году, внешне больше похожа на внедорожник.

Материалы по теме Lada Niva Travel — начались продажи

Kia показала серийный внедорожник EV9, который будет официально представлен в начале 2023 года. Это автомобиль с трехрядным салоном, который очень похож на Concept EV9, представленный на выставке Automobility LA 2021 в Лос-Анджелесе в прошлом году. И это хорошая новость — шоу-кар был красив.

Отличия есть, но совсем небольшие. Концепт имел камеры заднего вида, а у новинки это, к счастью, обычные классические зеркала. Но камеры, кстати, могут стать дополнительной опцией.

На изображениях показан прототип автомобиля, проходящий испытания на территории научно-исследовательского центра Kia Намьянг в Южной Корее. Его испытывают на разных скоростях и разных поверхностях, в том числе растрясают на крупной брусчатке. Только вот бродом, кажется, забыли проверить.

В Kia говорят, что EV9 проходил испытания в разных странах. Например, недалеко от Нюрбургринга в Германии. Теперь же идет заключительный этап подготовки к зимней премьере и весенним продажам.

Длина кроссовера должна составить 4,93 м. Это немного меньше, чем у Kia Telluride, но вот колесная база новинки составит более 3 метров.

Об особенностях электромоторов и батарей ничего не известно. Концепт, например, как заявляли, мог проезжать на одном заряде до 482 км и заряжаться с 10 до 80% за 30 минут.

Kia зарегистрировала в РФ новую модель — младшего брата кроссовера, о котором вы только что прочитали.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: Kia