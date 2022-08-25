Kia зарегистрировала в РФ новую модель — журнал За рулем

Kia зарегистрировала в РФ новую модель

Скоро этот автомобиль появится у дилеров марки.

Материалы по теме
Hyundai обновил Solaris

Одобрение типа транспортного средства получил в России хэтчбек EV6. Это электромобиль, который компания не передумала выводить на наш рынок.

Дилеры будут продавать как заднеприводные варианты машины с одним двигателем на задней оси, так и полноприводные, у которых будет двигатель и на передней оси.

Kia зарегистрировала в РФ новую модель

Материалы по теме
Названы лучшие места для отдыха в России — можно доехать на машинеДороги в вашем регионе наконец-то отремонтируют — все подробностиНовый побор для водителей в 2022

Заднеприводные версии будут иметь мощность 170 и 228 л.с., а запаса заряда в батарее может хватать на 510 км.

Kia зарегистрировала в РФ новую модель

Полноприводные варианты будут значительно мощнее: 235, 325 и 585 л.с. Последняя версия сможет проезжать на одном заряде до 380 км.

Kia зарегистрировала в РФ новую модель

Материалы по теме
В офисах Hyundai и Kia прошли обыски

Также у автомобиля будет два варианта батареи. Одна будет иметь емкость 58 кВт∙ч, а другая — 77,4 кВт∙ч, от которых и будет зависеть запас хода.

Чтобы Kia EV6 пользовался спросом, компания намерена построить сеть собственных зарядных станций.

  • Краш-тест Солярисов из разных стран — какой лучше?
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: Kia

Kia зарегистрировала в РФ новую модель

Скоро этот автомобиль появится у дилеров марки.

Kia зарегистрировала в РФ новую модель — фото 1355924Kia зарегистрировала в РФ новую модель — фото 1355925Kia зарегистрировала в РФ новую модель — фото 1355923Kia зарегистрировала в РФ новую модель
Kia зарегистрировала в РФ новую модель

Скоро этот автомобиль появится у дилеров марки.

Kia зарегистрировала в РФ новую модель — фото 1355923Kia зарегистрировала в РФ новую модель — фото 1355924Kia зарегистрировала в РФ новую модель — фото 1355925Kia зарегистрировала в РФ новую модель
Наше новое видео
Одна цена! Новый Suzuki Jimny или б/у Jeep Wrangler?
Авторитет из 90-х: тот самый «шестисотый» на тестах «За рулем»
Уникальный спорткар из СССР — его делали больше 20 лет

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров400
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: