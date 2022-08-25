Kia зарегистрировала в РФ новую модель

Скоро этот автомобиль появится у дилеров марки.

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Одобрение типа транспортного средства получил в России хэтчбек EV6. Это электромобиль, который компания не передумала выводить на наш рынок.

Дилеры будут продавать как заднеприводные варианты машины с одним двигателем на задней оси, так и полноприводные, у которых будет двигатель и на передней оси.

Заднеприводные версии будут иметь мощность 170 и 228 л.с., а запаса заряда в батарее может хватать на 510 км.

Полноприводные варианты будут значительно мощнее: 235, 325 и 585 л.с. Последняя версия сможет проезжать на одном заряде до 380 км.

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Также у автомобиля будет два варианта батареи. Одна будет иметь емкость 58 кВт∙ч, а другая — 77,4 кВт∙ч, от которых и будет зависеть запас хода.

Чтобы Kia EV6 пользовался спросом, компания намерена построить сеть собственных зарядных станций.

Краш-тест Солярисов из разных стран — какой лучше?

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Фото: Kia